به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، در پایان جشنواره هیئت داوران در بخش اذان‌خوانی، "عمران کلرمی" از استان گیلان را به عنوان برگزیده انتخاب کرده و لوح تقدیر این بخش را به "جواد غیاثی" و "حسین پرنیان" هر دو از لرستان اهدا کرد .

در بخش چاووش خوانی، هیئت داوران گروه چاووش خوانی شهرستان تفرش از استان مرکزی را به عنوان برگزیده این بخش معرفی کرد .

هیئت داوران در بخش آواهای بومی، آیینی، استاد "محمد رضا اسحاقی" از مازندران را به عنوان برگزیده این بخش انتخاب و با اهدا لوح تقدیر از "محمد حبیبی" تجلیل کرد .

در بخش آواهای مذهبی "حسین ولی‌نژاد گلیان از خراسان شمالی، محمد طاحونی از کاشمر و اکبر درویش بلبل از یزد" به ترتیب عنوان برترینهای این بخش جشنواره را به خود اختصاص دادند .

هیئت داوران این جشنواره در بخش ترانه‌های مذهبی استاد "بهمن اسکینی" از گروه خایدالو خرم‌آباد را به عنوان برگزیده این بخش معرفی کرد .

در بخش گروه‌نوازی، هیئت داوران گروه موسیقی "خایدالو" به سرپرستی بابک صادقی از خرم‌آباد، گروه "جوان" به سرپرستی موسی‌الرضا ولی‌نژاد از خراسان شمالی و گروه "صبا" به سرپرستی خلیل احمد شیری از خراسان رضوی را به عنوان برگزیدگان اول تا سوم این بخش معرفی کرد .

همچنین از گروه های کشاورز به سرپرستی "زلفعلی بنیانیان" از لرستان، گروه مولودی‌خوانی به سرپرستی سید"تاج‌الدین حسینی" از کردستان و "محمد زینتی" خوانند گروه میلاد جام از تربت جام تقدیر شد .

هیئت داوران جشنواره در بخش نقل روایت "سید مصطفی سعیدی" از لرستان و "ناصر بلوچ قرایی" از تربت حیدریه را برگزیده این بخش انتخاب کرده و با اهدا لوح تقدیر از آنان تجلیل شد .

در بخش اجرای نمایشهای آیینی لوح تقدیر جشنواره به گروه کاسیو به سرپرستی "بهزاد پاکدل" از لرستان اهدا شد .

هیئت داوران گروه تواشیح "سلام" از استان اصفهان را برگزیده این بخش معرفی کرد .

همچنین در بخش نمایشگاه جشنواره، که در آن پوسترهای پنج سال جشنواره‌های فرهنگ رضوی استانهای مختلف کشور به نمایش گذاشته شده بود، هیئت داوران پوستر جشنواره ادبیات نمایش رضوی از قزوین را به عنوان برگزیده این بخش انتخاب و لوح تقدیر جشنواره به پوستر عکس رضوی خوزستان و خوشنویسی رضوی از یزد اهدا شد .

در این جشنواره از "عبدالرضا آقا قوسی، کامیار جان‌احمدی، سعید هدایتی، مرضیه صفری، علی امرایی، فرزاد فراهانی، مجتبی شعبان، دکتر نارنارف، عبدالکریم حسین‌پور" از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگی تقدیر شد .

همچنین با رای هیئت داوران "عمران کلرمی از استان گیلان، بهمن اسکینی از لرستان و زارعان از تبریز" به عنوان منتخبین جشنواره "سراج خراسان" برای حضور در جشنواره فرهنگی هنری رضوی انتخاب شدند.