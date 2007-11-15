بیش از هر زمان دیگری به فلسفه نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داوری در آغاز سخن به اهمیت تجلیل از مقام دکتر جهانگیری اشاره کرد و گفت: احترام ما به ایشان، احترام به خرد و خردمندی است و احترام به فلسفه است. دکتر جهانگیری مظهر خرد، متانت، پژوهندگی، تحقیق و تامل هستند و ایشان جامع الحکمتین و جامع المعقول و المنقول هستند. ایشان به دو فیلسوفی پرداختند که بانیان تفکر جدید هستند، یعنی فرانسیس بیکن و اسپنوزا.

دکتر داوری در ادامه درباره اهمیت این دو فیلسوف در تاریخ تفکر جدید غرب گفت: بیکن از بزرگان و بانیان علم جدید و مؤسس تفکر تجربی جدید است و اسپینوزا نیز فیلسوف عقل باور بزرگ جدید است. وی در ادامه اظهار داشت: آقای دکتر جهانگیری که سابقه تعلیم فلسفه در قم و اصفهان را داشت، در درس استاد علامه طباطبایی نیز حضور داشتند . زمانی نیز مجلسی داشتیم که ایشان "نجات" ابن‌سینا را با تسلط و مهارت و در عین حال با ایجاز بیان می‌کردند. گاهی فکر می‌کنم که اگر دکتر جهانگیری به اسپینوزا پرداخته به یک وجه آن فیلسوف پرداخته که فیلسوف خوش‌نامی بوده است.

استاد فلسفه دانشگاه تهران گفت: اسپینوزا فیلسوف اخلاق بوده است و کسی بوده که کتاب مابعدالطبیعه خود را به نام "اخلاق" نگاشته است. آقای دکتر جهانگیری نیز انسانی اخلاقی است و اهل بحث و جدل نیست. ایشان کاری که در تاریخ کلام اسلامی کردند، کاری فوق‌العاده و با دقت بوده است. لذا شایسته است که از طرف دانشگاه تهران از ایشان تقدیر به عمل آید و این کار را به نحو حقیقی گروه فلسفه کرده است.

دکتر داوری در پایان سخن به اهمیت فلسفه در شرایط زمانه ما تاکید کرد و گفت: من فکر نمی کنم هیچ وقت و در هیچ زمانی ما به این اندازه به فلسفه نیاز داشته باشیم. بدون عقل نمی‌شود فهم علمی داشت. اگر به خیال اینکه علم را ارتقا دهیم، رابطه میان فلسفه و علم را قطع کنیم، بزرگترین لطمه را به علم زده‌ایم. علم بدون فلسفه رشد نمی‌کند و نمی‌بالد. علم خرد نیست، محصول خرد است. اگر فلسفه بیکن و اسپینوزا نبود، امروز تکنولوژی وجود نداشت. آنها بودند که زمین علم را آبیاری کردند و امروز به این صورت ثمر و نتیجه داد.