۳۵۰ میلیارد تومان از محل یک درصد درآمد معادن به یزد تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانی زاده در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت از بهره‌وری پایین به عنوان یکی از چالش‌های مهم و جدی در کشور و به تبع آن استان یزد یاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه بهره‌وری در کشور ما در طول یک دهه گذشته، صفر بوده این در حالی است که رشد اقتصادی، در گرو ارائه راهکارهای بهره‌ورانه است.

وی با تاکید بر اینکه قرار بود سالی ۸ درصد رشد اقتصادی در کشور ایجاد کنیم اما این مهم محقق نشد، افزود: اکنون اگر بتوانیم تا ۱۰ سال آینده به طور متوسط، سالی ۸ درصد رشد اقتصادی ایجاد کنیم، تازه به ابتدای سال ۹۰ می‎رسیم.

دهقانی‌زاده عنوان کرد: رشد اقتصادی در شرایطی می‌تواند در سفره‌های مردم محسوس و ملموس شود که بالای ۵ درصد باشد و باید تلاش کنیم به این مرحله برسیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با بیان اینکه رشد اقتصادی و تورم باعث کوچک شدن سفره های مردم شده است، بیان کرد: متاسفانه رشد تورم از عدم رشد اقتصادی پیشی گرفته که یکی از مهمترین دلایل آن، ناترازی بودجه و خلق پول بدون پشتوانه است.

وی با اشاره به اینکه استان یزد به عنوان یکی از گران‌ترین استان‌های کشور معرفی شده است، افزود: متاسفانه نمی‌توان به این آمارها خرده گرفت زیرا این اقدام پاک کردن صورت مسئله است.

دهقانی‌زاده در مورد بودجه‌های عمومی کشور نیز بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه های جاری می شود که بخشی از آن حقوق کارکنان است و این آمار به معنای آن است که به ازای ۹۰ درصد هزینه ای که شده، فقط ۱۰ درصد فعالیت انجام شده است و این در حالی است که منابع بودجه عمومی، نفت و مالیات است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با اشاره به وضعیت آبرسانی به استان یزد و برنامه های انتقال آب به استان افزود: استاندار یزد بزودی خبری خوش از وضعیت آبرسانی به این استان اعلام خواهد کرد.

وی عنوان کرد: نباید تصور شود که انتقال آب، پایان مشکلات است بلکه آب که وارد استان شود، خواسته‌های جدید ایجاد و جمعیت جدید وارد استان می‌شود.

دهقانی زاده، انتقال آب از سد خرسان۳ و از دریا را دو طرح بزرگ آبرسانی در این استان معرفی کرد و مخزن سازی را از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه دانست.

دهقانی زاده در ادامه به هزینه کرد درآمدهای معدنی استان اشاره کرد و تاکید کرد: پارسال ۱۷۰ میلیارد تومان از محل عوارض معدنی دریافت و برای امور زیرساختی به شهرها و دهیاری ها تزریق شد ضمن آنکه سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از محل یک درصد درآمد معادن به استان تزریق شد.