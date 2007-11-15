امانت کاری دکتر جهانگیری استثنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتهدی سخن خود را با بیان خوشحالی به دلیل تجلیل از یکی از شخصیتهای علمی آغاز کرد و گفت: آنچه در جامعه ما موجب برخی دلسردیها می‌شود این است که آن افراد که واقعاً زحمتکش هستند، فراموش می‌شوند و در نتیجه برای من باعث خوشحالی است که در اینجا حضور دارم.

وی در ادامه به سابقه آشنایی خود از زمان استخدام دکتر جهانگیری به عنوان استادیار اشاره کرد و گفت: هیچگاه فراموش نمی‌کنم که وقتی از مرحوم دکتر مهدوی به رسم ادب اجازه خواستم که با استخدام دکتر جهانگیری در گروه فلسفه موافقت کنند، ایشان چندین بار با تأکید گفت: حتماً، حتماً، حتماً. همچنین امانت کاری استاد جهانگیری برای بنده استثنایی است.

دکتر مجتهدی در ادامه به آثار دکتر جهانگیری اشاره کرد و گفت: من بارها اندیشیده‌ام که چه نسبتی میان بیکن، اسپینوزا، ابن‌عربی و همچنین درسهای کلامی است. من نسبت به فلسفه تعصب دارم و این امر به سبب وطن دوستی ام است. هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران مثل امروز نیاز به فلسفه، تعمق و تعهد نبوده است. این نیاز از تلاشهای جوانهای ما آشکار است که به قول هگل نیازی مقدس است، چون نیاز به تأمل درونی است.

وی گفت: هر چه باشد، بیکن عصر جدید را آغاز می‌کند و علوم زمانه را از آشوب دوره تجدد نجات می‌دهد. اسپینوزا هم فیلسوفی متجدد است و هیچ فیلسوفی در دوران جدید، از دکارت، لایب نیتز، مالبرانش، و ولف و یا حتی تجربی مسلکان انگلیسی به اندازه اسپینوزا اصالت عقلی نبوده است. دکتر جهانگیری سپس به اهمیت کتابهای "اخلاق" و "اصلاح فاهمه" اسپینوزا اشاره کرد و گفت: اسپینوزا بنیانگذار گونه‌ای اصالت عقل به معنای اخص است.

دکتر جهانگیری سپس به اهمیت فلسفه در امر آموزش اشاره کرد و گفت: فلسفه عین آموزش است و در جایی که فلسفه و روح عقل نباشد آموزش صورت نمی‌گیرد و این به نظرم نیاز جامعه است که بخصوص باید فلسفه را با شهامت باید آموزش داد و دکتر جهانگیری کسی است که توانسته این امر را انجام دهد. ایشان اهل بحث و جدل نبودند و بیشتر عمر را با موفقیت علمی گذراندند و من ازاین که در گروه فلسفه با ایشان همکار بودم خوشحالم.