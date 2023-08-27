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۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان خبر داد؛

شناسایی ۱۸۱ مورد اموال دولتی برای مولدسازی در کردستان

شناسایی ۱۸۱ مورد اموال دولتی برای مولدسازی در کردستان

سنندج- مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان گفت: تاکنون ۱۸۱ مورد اموال دولتی برای مولدسازی در استان شناسایی شده که ارزش کارشناسی آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشیرپناهی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تهیه به موقع گزارش‌های مالی و اقتصادی از جمله وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت بر اجرای بودجه در استان را بر عهده دارد و تمرکز ما بر تمام دریافت و پرداخت‌های استان است.

مشیرپناهی اعلام کرد: بیش از دو سوم منابع استان به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی گسیل داده می‌شود.

وی افزود: شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون تمام پرداخت‌ها به دستگاه‌ها به صورت آنلاین بوده و همه پرداخت‌ها به حساب ذی نفع نهایی واریز می‌شود.

مشیرپناهی اعلام کرد: همه دستگاه‌های دولتی حساب‌هایشان در هفت سرفصل خلاصه شده است و هم اکنون ۶ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت، ۲ هزار میلیارد تومان بدهی‌های کوتاه مدت و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بلند مدت دولت هستند.

وی افزود: در حوزه مولدسازی نیز مدیریت هدفمند دارایی‌های دولت اجرایی شده و در استان ۱۸۱ مورد اموال بلااستفاده غیرمنقول شناسایی شده که ارزش کارشناسی آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

مشیرپناهی اعلام کرد: تاکنون ۵۱ مورد از این پروژه‌ها به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

وی افزود: در حوزه مولدسازی یک ریال به اعتبارات هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد و تنها به پروژه‌های نیمه تمام اختصاص داده خواهد شد.

کد مطلب 5871820

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