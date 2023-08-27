شناسایی ۱۸۱ مورد اموال دولتی برای مولدسازی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشیرپناهی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تهیه به موقع گزارشهای مالی و اقتصادی از جمله وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت بر اجرای بودجه در استان را بر عهده دارد و تمرکز ما بر تمام دریافت و پرداختهای استان است.
مشیرپناهی اعلام کرد: بیش از دو سوم منابع استان به بانکها و شرکتهای دولتی گسیل داده میشود.
وی افزود: شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون تمام پرداختها به دستگاهها به صورت آنلاین بوده و همه پرداختها به حساب ذی نفع نهایی واریز میشود.
مشیرپناهی اعلام کرد: همه دستگاههای دولتی حسابهایشان در هفت سرفصل خلاصه شده است و هم اکنون ۶ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت، ۲ هزار میلیارد تومان بدهیهای کوتاه مدت و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهیهای بلند مدت دولت هستند.
وی افزود: در حوزه مولدسازی نیز مدیریت هدفمند داراییهای دولت اجرایی شده و در استان ۱۸۱ مورد اموال بلااستفاده غیرمنقول شناسایی شده که ارزش کارشناسی آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
مشیرپناهی اعلام کرد: تاکنون ۵۱ مورد از این پروژهها به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی افزود: در حوزه مولدسازی یک ریال به اعتبارات هزینهای تعلق نمیگیرد و تنها به پروژههای نیمه تمام اختصاص داده خواهد شد.
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