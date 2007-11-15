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۲۴ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۰۶

معاون اول رئیس جمهور:

اراده سیاسی مقامات ایران و سوریه بر ارتقای روابط دو کشور است

اراده سیاسی مقامات ایران و سوریه بر ارتقای روابط دو کشور است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه ایران و سوریه، اراده سیاسی مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران را بر توسعه و ارتقای بیش از روابط با سوریه برشمرد.

به گزارش خبرگزارش مهر دکتر پرویز داوودی در دیدار وزیر آموزش عالی سوریه با اشاره به اشتراکات مذهبی، فرهنگی و تاریخی دو ملت، گفت: ایران و سوریه دشمنان مشترکی دارند که نمی خواهند ملت های دو کشور رشد کنند.

وی با تاکید بر ضرورت هر چه بیشتر همکاری ها به ویژه در زمینه های علمی و فناوری نوین، آمادگی کشورمان را برای ارتقای هر چه بیشتر روابط دو جانبه به ویژه همکاری در زمینه های دانشگاهی، پژوهشی و علمی اعلام کرد.

غیاث برکات وزیر آموزش عالی سوریه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از گسترش روابط دوجانبه ، پیشرفت و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را در زمینه های علمی و دانشگاهی ستود.

وی همچنین بر حق استفاده جمهوری اسلامی  ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد.

 

 

کد مطلب 587186

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