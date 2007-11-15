مهمترین بهانه غربیها علیه برنامه هسته ای ایران حل شده اعلام گردید

به گزارش خبرنگار مهر این گزارش که در 9 صفحه منتشر شده است ، بر حل ابهامات آژانس درخصوص موضوع سانتریفیوژ های نوع 1 و 2 تاکید دارد . موضوع سانتریفیوژها دومین موضوع مورد بررسی میان ایران و آژانس طبق مدالیته تدوین شده بین ایران وآژانس برای حل کلیه ابهامات است.

دراین گزارش که قرار بود عصر روز گذشته یا صبح امروز منتشر شود، مهمترین اقدام مطرح شده درپی همکاری مجدانه جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح اقدام وانجام بازرسی های آژانس حل موضوع سانتریفیوژهای پی 1 وپی 2 می باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود .