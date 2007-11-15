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۲۴ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۲۴

مدیرعامل خبرگزاری فارس:

نگاه جهت دار رسانه ها به معنای حزبی بودن نیست

نگاه جهت دار رسانه ها به معنای حزبی بودن نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: مهدی فضائلی گفت: هیچ رسانه حرفه ای در جهان بی جهت حرکت نمی کند اما نگاه جهت دار رسانه ها به معنای حزبی بودن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی فضائلی عصر امروز در جمع خبرنگاران مشهد افزود: شعار بی طرفی تنها برای رسانه های جهت دار که دارای پیام هستند قابل دفاع است نه رسانه هایی که با شعار بی طرفی از اعتماد مردمی سوء استفاده کرده و خطی و حزبی عمل می کنند.

وی با اشاره به جایگاه احزاب در کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه فعالیتهای حزبی در کشور در چارچوبی مطلوب صورت نمی گیرد و بعضا خلاء احزاب را رسانه ها و مطبوعات وابسته به این احزاب پر می کنند.

فضائلی با تاکید بر اینکه فعالیت های خبری در کشور باید در جهت منافع ملی و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران باشد یادآور شد: در رسانه های داخلی مسئله افکار عمومی بسیار با اهمیت است که باید مورد توجه همه رسانه ها و مطبوعات قرار بگیرد و بعضا نمی توان نام سانسور را در برخی موارد به کار برد زیرا سانسور یا همان نحوه بیان خبر در همه دنیا وجود دارد.

وی ادامه داد: این رویه  از سیاست و قانون همان کشور با توجه به سیاست های خاص خود اعمال می شود که در کشور ما نیز بحث قانون مطبوعات محدودیتهایی را با هدف حفظ منافع ملی و نظام مطرح کرده است.

فضائلی با تاکید بر ضرورت بازنگری قانون مطبوعات عنوان کرد: با تهیه و تصویب نظام جامع رسانه ای در کشور تحول رو به رشدی در جهت قانونمند سازی و ساماندهی همه رسانه ها اعم از مطبوعات و به ویژه خبرگزاری ها و سایت های خبری رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات مجلس هشتم خواهند داشت.

کد مطلب 587197

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