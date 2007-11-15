نگاه جهت دار رسانه ها به معنای حزبی بودن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی فضائلی عصر امروز در جمع خبرنگاران مشهد افزود: شعار بی طرفی تنها برای رسانه های جهت دار که دارای پیام هستند قابل دفاع است نه رسانه هایی که با شعار بی طرفی از اعتماد مردمی سوء استفاده کرده و خطی و حزبی عمل می کنند.

وی با اشاره به جایگاه احزاب در کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه فعالیتهای حزبی در کشور در چارچوبی مطلوب صورت نمی گیرد و بعضا خلاء احزاب را رسانه ها و مطبوعات وابسته به این احزاب پر می کنند.

فضائلی با تاکید بر اینکه فعالیت های خبری در کشور باید در جهت منافع ملی و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران باشد یادآور شد: در رسانه های داخلی مسئله افکار عمومی بسیار با اهمیت است که باید مورد توجه همه رسانه ها و مطبوعات قرار بگیرد و بعضا نمی توان نام سانسور را در برخی موارد به کار برد زیرا سانسور یا همان نحوه بیان خبر در همه دنیا وجود دارد.

وی ادامه داد: این رویه از سیاست و قانون همان کشور با توجه به سیاست های خاص خود اعمال می شود که در کشور ما نیز بحث قانون مطبوعات محدودیتهایی را با هدف حفظ منافع ملی و نظام مطرح کرده است.

فضائلی با تاکید بر ضرورت بازنگری قانون مطبوعات عنوان کرد: با تهیه و تصویب نظام جامع رسانه ای در کشور تحول رو به رشدی در جهت قانونمند سازی و ساماندهی همه رسانه ها اعم از مطبوعات و به ویژه خبرگزاری ها و سایت های خبری رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات مجلس هشتم خواهند داشت.