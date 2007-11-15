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۲۴ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۵۴

روزنامه ایران فردا منتشر می شود

موسسه فرهنگی مطبوعاتی "ایران" اعلام کرد: با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت مقوله اطلاع رسانی و با توجه به همزمانی انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روزنامه ایران فردا (جمعه 25 آبان) منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی این موسسه ، در شماره فردای روزنامه ایران علاوه بر درج اخبار در زمنیه های مختلف ، گزارش و تحلیل هایی در ارتباط با مسئله هسته ای کشورمان و گزارش اخیر محمد البرادعی به شورای حکام که اثباتی بر 20 سال شفافیت کامل ایران هسته ای و خط بطلانی بر تبلیغات و ادعاهای واهی برخی کشورهای غربی و محافل صهیونیستی است، به صورت ویژه منتشر می شود.

کد مطلب 587207

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