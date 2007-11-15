روزنامه ایران فردا منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی این موسسه ، در شماره فردای روزنامه ایران علاوه بر درج اخبار در زمنیه های مختلف ، گزارش و تحلیل هایی در ارتباط با مسئله هسته ای کشورمان و گزارش اخیر محمد البرادعی به شورای حکام که اثباتی بر 20 سال شفافیت کامل ایران هسته ای و خط بطلانی بر تبلیغات و ادعاهای واهی برخی کشورهای غربی و محافل صهیونیستی است، به صورت ویژه منتشر می شود.