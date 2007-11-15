روزنامه ایران فردا منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی این موسسه ، در شماره فردای روزنامه ایران علاوه بر درج اخبار در زمنیه های مختلف ، گزارش و تحلیل هایی در ارتباط با مسئله هسته ای کشورمان و گزارش اخیر محمد البرادعی به شورای حکام که اثباتی بر 20 سال شفافیت کامل ایران هسته ای و خط بطلانی بر تبلیغات و ادعاهای واهی برخی کشورهای غربی و محافل صهیونیستی است، به صورت ویژه منتشر می شود.
موسسه فرهنگی مطبوعاتی "ایران" اعلام کرد: با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت مقوله اطلاع رسانی و با توجه به همزمانی انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روزنامه ایران فردا (جمعه 25 آبان) منتشر خواهد شد.
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