صدور قطعنامه در روند اجرای مدالیتی تاثیر گذار است / من و لاریجانی سیاست دولت را ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهرسعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، امشب همزمان با ارائه گزارش البرادعی به آژانس طی نشستی خبری که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی انجام شد، در پاسخ به این سئوال که در صورت تحریم و صدور قطعنامه بعدی در شورای امنیت سرنوشت همکاری های فعلی ایران و آژانس چه خواهد شد، گفت: به نظر من در این فضا باید کسانی که می خواهند تحریم کنند پاسخ دهند که چه مبنایی برای اقدامات غلط خود دارند ، چون همکاری ایران و آژانس باعث فروریختن یک مبنای غلط صدور قطعنامه شده است ، آنها باید توضیح بدهند که چرا می خواهند این کار را انجام بدهند.

جلیلی ارزیابی اش از گزارش البرادعی چنین توصیف کرد: گزارش البرادعی جامع و نکات آن قابل توجه بود . این گزارش پاسخ روشنی بود به همکاری خوب و فعال ایران با آژانس .

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص صدور قطعنامه بعدی شورای امنیت گفت: آنها باید توضیح بدهند که با چه توجیهی می خواهند خطای دیگری را تکرار کنند تا با وجود همکاری های ایران و آژانس این روند معکوس شود .



وی در خصوص امکان اجرای پروتکل الحاقی گفت: غرب با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مانع اجرای داوطلبانه آن از سوی ایران شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: رفتار منطقی ای که شورای امنیت می تواند به خرج دهد رویکرد مثبت به گزارش البرادعی است.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با استقبال از هرگونه گفتگو در موضوع هسته ای ایران گفت: فکر می کنم این گفتگو ها می تواند دریچه های همکاری را باز کند و باعث رفع سو تفاهمات شود.

وی در خصوص ارائه طرح های جدید هسته ای گفت: ما از اینکه طرح های هسته ای مطرح شود استقبال می کنیم اما نکته اصلی این است که ما به تکالیف خود بر اساس ان پی تی عمل می کنیم و به همان میزان حقوق خود را نیز می خواهیم.

جلیلی همچنین از سفر محمد البرادعی مدیر کل آژانس به تهران استقبال کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد طرح مدالیتی همکاری های ایران و آژانس گفت: حل تک تک مسائل و پایان همه مسائل یعنی عادی شدن پرونده هسته ای و این موضوع در مدالیته ایران و آژانس اشاره شده است. ما این مسائل را دنبال می کنیم و امیدواریم با روند فعلی موضوع عادی شدن پرونده ایران محقق شود. البته ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اساسا اقدامی انحرافی بود.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد واکنش آمریکایی ها به گزارش البرادعی گفت: موضع اخیر آمریکایی ها واعلام آمادگی آنها برای صدور قطعنامه جدید نشان می دهد که برای آمریکایی فرقی نمی کند که گزارش البرادعی مثبت باشد یا منفی.

جلیلی تصریح کرد: صدور قطعنامه علیه ایران روند مدالیته را حتما تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد پرونده موسویان گفت: این موضوع ، یک موضوع داخلی است و باید در دادگاه بررسی شود . وی از اظهارنظر بیشتر در این مورد خودداری کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر ، مبنی بر دلیل عدم پذیرش انجام دیداربا سولانا از سوی جلیلی در روزهای اخیر توضیح داد : ما در مذاکره ای که با آقای لاریجانی و آقای سولانا داشتیم توافق کردیم که مذاکرات هفته آخر نوامبر باشد اما بعدا آقای سولانا پیشنهاد کرد که این مذاکرات 16 نوامبر باشد ولی ما مشغول بودیم و گفتیم اگر اصرار دارید شما تشریف بیاورید تهران و ایشان قبول نکرد ، قرار شد معاونان ما با هم تماس داشته باشند.

جلیلی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا چارچوب مذاکرات وی با سولانا صرفا موضوع مدالیته همکاری ها با آژانس است یا موضوعات دیگری نیز در این گفتگو ها مطرح خواهد شد گفت : روند مدالیته تاکنون روند خوبی داشته و ما در چند ماه گذشته چند بحث مهم را حل کرده ایم و آمادگی هرگونه همکاری با آژانس را داریم.

وی در مورد اظهار نظر اخیر رئیس جمهور در مورد فعال بودن 3 هزار سانتریفیوژ گفت: طبق ان پی تی غنی سازی حق همه کشورهاست و تعداد سانتریفیوژها هیچ وقت جزء ابهامات و سئوالات آژانس نبوده است.

وی افزود: طبق ان پی تی کشورها باید در خصوص فعالیت های غنی سازی خود در مورد نحوه نظارت با آژانس در یک رهیافت پادمانی به توافق برسند.

جلیلی در پاسخ به سئوالی در مورد سیاست های هسته ای ایران بعد از استعفای دکتر لاریجانی گفت: سیاست هسته ای ایران سیاست مشخصی است و هم من و هم آقای لاریجانی سیاست های دولت را ادامه می دهیم . سیاست های هسته ای ایران مبتنی بر اراده آحاد ملت ما است و امروز موضوع هسته ای به یک اجماع ملی تبدیل شده است.

وی در مورد مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع عراق گفت: مذاکره با آمریکا در جهت امنیت و منافع مردم عراق بود که بر این اساس دو - سه دور مذاکره انجام شد . اگر آمریکایی در این خصوص درخواستی داشته باشند باید ارائه کنند که ما بررسی کنیم که آیا در چارچوب امنیت عراق است یا نه.

خبرنگاری از جلیلی سئوال کرد ما که به خاطر منافع مردم عراق با آمریکا مذاکره می کنیم چرا به خاطر مصالح ملت ایران با آمریکا مذاکره نمی کنیم که وی پاسخ داد آقای سولانا در مذاکرات هسته ای نماینده آمریکا نیزهست.

وی با تکذیب تغییر ترکیب تیم هسته ای خبر از عدم حضور لاریجانی در دور بعدی مذاکره با سولانا خبر داد و گفت: البته در مورد مکان مذاکرات به توافق نرسیده ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان در مورد پیشنهادهای ارائه شده هسته ای گفت: آن چیزی که برای ما مهم است حقوق هسته ای ملت ایران است.