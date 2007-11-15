راستی آزمایی های آژانس گفته های ایران را تایید می کند / آژانس بدنبال تدابیری جهت ارائه اطلاعاتی به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دیگری از گزارش البرادعی در باره ایران به شرح ذیل آمده است :

A.6- مطالعات گفته شده

28- آژانس از ایران خواسته تا به زودی به مطالعات مورد ادعا مربوط به تبدیل اکسید اورانیوم به UF4 (پروژه نمک سبز)، آزمایش انفجاری بالا و طرح یک وسیله موشک re-entry را مورد بررسی قرار دهد. (پاراگراف 38 و 39 GOV/2006/15). بر اساس برنامه کاری، ایران باید این موضوع را طی چند هفته مورد بررسی قرار دهد.در ضمن آژانس در حال کار پیرامون تدابیری است تا با استفاده از آن بتواند اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد که این اطلاعات از سوی طرفهای سومی که مرتبط به این مطالعات هستند، فراهم شده است.

A.7- تاسیسات مربوط به مرکز غنی سازی نطنز

29- در17 و 18 دسامبر سال 2007 یک گروه فنی از آژانس جزئیاتی از یک بخش از تجهیزات مربوط به تاسیسات غنی سازی (FEP) در نطنز را با مقام های ایرانی مورد بررسی قرار داد. به علاوه مذاکراتی از 20 تا 24 سپتامبر صورت گرفت که این مذاکرات منتهی به آغاز کار بخش مربوطه در 30 سپتامبر سال 2007 شد.

B- فعالیت های فعلی مربوط به غنی سازی

30- در 3 نوامبر سال 2007 آژانس تائید کرد که ایران نصب و راه اندازی 18 آبشار 164 تایی را در FEP (نطنز) صورت داده و اینکه UF6 به تمامی 18 آبشار تزریق شده بود و همچنین هیچ نصب سانتریفیوژ و یا سانتریفیوژ لوله-کار خارجی در اصل منطقه مربوط به 18 آبشار وجود نداشته است. کار برای نصب، تغذیه، و بازنگری زیربنا و سیستم های کمکی و امدادی در جریان است.

31- از فوریه سال 2007، ایران تقریباً 1240 کیلوگرم گاز UF6 به آبشارها در FEP تزریق کرده است. درجه و مواد تزریقی پائین تر از میزانی بود که برای دستگاهی با چنین طرحی مورد انتظار است. در حالی که ایران گفته است که به غنی سازی سطح 8/4 درصد اورانیوم 235 رسیده، بالاترین اورانیوم 235 که تاکنون از نمونه های محیطی گرفته شده از سوی آژانس از ترکیبات آبشار و تجهیرات مربوطه 4 درصد است. بررسی مشروح مواد هسته ای طی صورت برداری سالیانه فیزیکی که از 16 تا 19 سپتامبر سال 2007 انجام می شود. از ماه مارس سال 2007 مجموع 7 بازرسی اعلام نشده در FEP صورت گرفته است.

32- از اوت سال 2007 ایران به آزمایش ماشین های سانتریفیوژ تکی 10 و 20 ماشین آبشاری و یک ماشین آبشاری 164 تایی در نیروگاه آزمایشی غنی سازی سوخت (PFEP) آزمایش کرد. بین 23 جولای و 322 اکتبر 2007 ایران 5 کیلو گرم UF6 به ماشین های تکی تزریق کرد. هیچ گونه مواد هسته ای به آبشارها تزریق نشد. از 15 تا 18 سپتامبر 2007 آژانس اقدام به یک راستی آزمایی فهرست اموال در PFEP کرد. با وجودی که از نتایج نمونه ها هنوز قابل دسترسی نیستند، ارزیابی موقتی آژانس در خصوص فهرست به سمت تائید آن به گونه ای بود که از سوی ایران اعلام شده بود.

33- چند گزارش مطبوعاتی درباره اظهارات مقام های ارشد ایرانی در رابطه با R&D و آزمایش سانتریفیوژهای P2 به وسیله ایران بوده است. (پاراگراف 14 ، GOV/2006/27). در ابلاغیه ای که آژانس آن را در 8 نوامبر سال 2007 از سوی ایران دریافت کرد در آن آمده بود: ایران به طور داوطلبانه در خصوص وضعیت آزمایش مکانیکی (بدون تزریق گاز UF6 ) به نسل جدیدی ازطرح سانتریفیوژ، به آژانس اطلاع رسانی کرده است.دراین اعلامیه ایران اضافه کرد: موافق آن است تا تبادل اطلاعات مربوط به سانتریفیوژ در سپتامبر سال 2007 با آژانس مورد بررسی قرار گیرد.

c- فعالیت های باز فراوری :

34- آژانس به نظارت خود در رابطه با استفاده و ساخت سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) "مولیبدنم"، "ید" و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ"گزنون" و راکتور تحقیقاتی هسته ای ایران از طریق بازرسی ها و تائید اطلاعات در نظر گرفته شده، ادامه داده و آثاری که نشان دهد در این تاسیسات فعالیت های مربوط به بازفراوری در جریان است وجود نداشته است.