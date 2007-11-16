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۲۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

نماینده ولی فقیه در گیلان:

کنگره عظیم حج فرصتی مناسب برای اتحاد بیشتر مسلمانان است

رشت - خبرگزاری مهر: آیت الله زین العابدین قربانی گفت: کنگره عظیم حج فرصت مناسبی برای اتحاد بیشتر مسلمان جهان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله قربانی شامگاه پنجشنبه در دیدار مدیران کاروانها و دفاتر حج و زیارت گیلان، گفت: زائران خانه خدا با هر ملیت و نژاد در این کنگره عظیم گردهم آمده و با بیان مشکلات جهان اسلام زمینه حل این مشکلات را فراهم می کنند.

امام جمعه رشت با توجه به بیداری جهان اسلام، افزود:این آگاهی و بیداری مسلمانان به برکت پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) حاصل شده است.

آیت الله قربانی با تشریح سیاستها و برنامه های دشمنان اسلام برای در دست گرفتن سرنوشت مسلمانان عنوان کرد: مسلمانان باید با اتحاد برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند و باهمدلی بیشتر دشمنان خود را مایوس کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان به دیدار کارگزاران حج با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: معظم له در این دیدار بر حفظ وحدت مسلمانان در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی تاکید کردند.

امام جمعه رشت با ابراز خرسندی از فعالیت بعثه مقام معظم رهبری در گیلان گفت: روحانیون گیلانی که به حج مشرف می شوند به زائران گیلانی کمک کرده تا مناسک حج را بهتر و راحت تر به جا آورند.

آیت الله قربانی در ادامه از گیلانیان علوی و ولایتمدار خواست در صورت داشتن تمکن مالی برای انجام این مناسک اقدام کرده و از سختی های سفر هراسی نداشته باشند.

در این دیدار حجت الاسلام محمدرضا شفیعی نماینده بعثه مقام معظم رهبری در گیلان هم گفت: این دفتر کار خود را از 14 ماه قبل آغاز کرده و امسال تعداد روحانیون این بعثه برای اعزام همراه کاروانها حج از 17 به 64 روحانی افزایش یافته است.

کد مطلب 587232

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