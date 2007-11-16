میزان باسوادی استان زنجان 81 درصد است

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اینکه اولویت طرح ریشه کنی بی‌سوادی، بیشتر در گروه سنی 10تا 29 سال انجام می گیرد، افزود: میزان باسوادی در استان زنجان در گروه سنی 10 تا 29 سال، 78/97 درصد و در کشور 4/96 درصد است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 160هزار کم سواد و بی سواد در سطح استان زنجان وجود دارند، ادامه داد : از این تعداد، در سطح استان فقط شش درصد در گروه سنی 10 تا 29 سال، جزء کم سوادان و بی سوادان به شمار می‌آیند.

کریمی گفت: در حال حاضر در سطح استان 61 مرکز یادگیری CLC وجود دارد که در واقع اهداف این مراکز، آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و شغلی به افراد است.

مدیر نهضت سواد آموزی استان زنجان افزود: به علت نبود اعتبار و نیروی انسانی، نتوانسته‌ایم مراکز یادگیری را در سطح استان افزایش دهیم، ولی امیدواریم تا پایان برنامه چهارم توسعه، این مراکز در سطح استان به 116 مرکز مرکز برسد.

وی با بیان اینکه مدت مأموریت و فعالیت مراکز یادگیری در روستاها، سه سال است، افزود: در این مراکز براساس نیازهای فراگیران، خدمات آموزشی ارائه می شود.

کریمی در ادامه مهمترین عامل در نرخ بالای بی سوادی استان را به دلیل پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آنها دانست.

وی افزود: نهضت سواد آموزی در راستا تحقق برنامه های خود توانسته طی سال تحصیلی جاری 20 هزار نفر را درقالب کلاسهای مقدماتی، ابتدیی و پنجم و همچنین پنج هزار نفر را در قالب طرح آموزش مداوم آموزش دهد.

کریمی آموزش خواندن، نوشتن و حساب کردن و تبدیل فرهنگ وابسته کشور به یک فرهنگ مستقل از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نهضت سوادآموزی عنوان کرد و افزود: ریشه کنی بی سوادی، توانمند سازی زنان با کاربردی کردن آموزش، از بین بردن فاصله جنسیتی، توجه به آموزش جمعیت محروم کشور، ایجاد فرصت‌های برابر و رسیدن به عدالت آموزشی از دیگر اهداف نهضت سواد آموزی انست.

کریمی همچنین از فعالیت 700نفر آموزشیار حق التدریسی، رسمی، راهنمایی، تعلیماتی و مدیر مراکز در سطح استان زنجان خبر داد.