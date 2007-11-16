به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام بلندپایه محلی در لاهور پاکستان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: بازداشت خانگی نخست وزیر اسبق پاکستان لغو شده؛ اما ما همچنان به حفاظت از وی ادامه می دهیم.

بی نظیر بوتو از دوشنبه شب تحت بازداشت خانگی قرار داشت.

وی افزود: از آنجایی که دیگر تظاهراتی برگزار نمی شود؛ بازداشت خانگی بی نظیر بوتو برداشته شد.

این درحالی است که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرده که تا پیش از اول دسامبر از سمت نظامی خود کناره گیری خواهد کرد.

در همین حال، "نواز شریف" نخست وزیر سابق تبعیدی پاکستان از پیشنهاد بی نظیر بوتو برای تشکیل یک ائتلاف علیه مشرف استقبال کرد.

ازسوی دیگر، "محمدمیان سومرو" رئیس مجلس سنای پاکستان امروز جمعه به عنوان نخست وزیر موقت این کشور سوگند یاد کرد.

این درحالی است که مجلس پاکستان نیز پس از پایان دوران پنج ساله فعالیت خود پنجشنبه شب منحل شد.