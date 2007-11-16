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۲۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

حادثه تلخ برای دوچرخه سواری؛

دو دوچرخه سوار کشورمان بر اثر تصادف در جاده جان باختند

دو دوچرخه سوار کشورمان بر اثر تصادف در جاده جان باختند

دو دو چرخه سوار کشورمان روز گذشته در حالی که در جاده کرمان - ماهان مشغول تمرین بودند توسط یک دستگاه خودرو پراید زیر گرفته شدند و جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو دوچرخه سوار کشورمان که سابقه حضور در اردوهای تیم ملی را هم دارند، صبح امروز در حالی که مسیر جاده کرمان - ماهان را طی می کردند توسط یک دستگاه خودرو پراید که راننده آن دچار خواب آلودگی بود زیر گرفته شدند و در دم جان باختند.

بر پایه این گزارش، دوچرخه سواران 4 نفر بودند که زینعلی و نجات زمانی از حادثه جان سالم به در بردند اما جاسم ایران منش و محمدحسن تیرانداز فوت شدند.

این دوچرخه سواران پیش از این از سوی فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در اردوهای تیم ملی هم حضور یافته بودند.

مراسم تشییع این دو مرحوم امروز در شهر کرمان برگزار می شود.

کد مطلب 587326

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