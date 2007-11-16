به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز کنگره بزرگداشت ‌آیت‌‌الله شاه‌آبادی، آیت‌الله نور الله شاه‌آبادی فرزند مرحوم ‌آیت‌ الله شاه آبادی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تا از حوزه‌های علمیه شخصیت هایی چون مرحوم شاه آبادی و امام خمینی(ره) تربیت شوند، اظهار داشت: مهمترین ویژگی آیت الله شاه آبادی خداباوری بود و تمام برکات وجودی ایشان، آثار علمی، فعالیتهای تبلیغی و ایستادگی در برابر ظلم ناشی از این خصیصه بود.

وی با بیان اینکه مرحوم پدرش تا آخرین لحظه دست از درس و تبلیغ معارف الهی برنداشت، تصریح کرد: فعالیت روحانیت باید بر مدار مسائل تربیتی بشر باشد، زیرا اساس اسلام بر تربیت بشر است. فلسفه و عرفانی که تنها به یادگیری چند اصطلاح و لغت منجر شود، به کار نمی‌آید و حتی فقه و اصول هم زمانی ارزشمند است که مفاهیم آن پیاده شوند.

آیت الله نور الله شاه آبادی در ادامه با تأکید بر اینکه خدمات مرحوم پدرم به دین خدا به خاطر اصطلاحات عرفانی و فلسفه نبوده است، بلکه این نورانیت توحید است که حقایق را نشان می دهد، افزود: آن چیزی که مرحوم شاه آبادی سراسر زندگی خود را بر آن استوار گردانیده بود، خداباوری و اعتقاد محض به باری تعالی بود.

‌وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در آثارشان با تعبیر "روحی فداه" از استاد خود یاد می کرد، گفت: امام خمینی(ره) فرمود که طراحی جریان نهضت انقلاب اسلامی از سوی مرحوم شاه آبادی بوده است. پدرم هیچ گاه زیر بار ظلم و بی دینی نرفت و در حوزه تبلیغ، فردی بسیار تلاشگر بود. وی روزانه وقت بسیاری را به تدریس، وعظ و خطابه اختصاص می داد و تا روزهای پایان عمر خویش هیچ گاه از تدریس و تبلیغ دست برنداشت.

فرزند آیت الله شاه آبادی در ادامه به عامل بودن این استاد عرفان و عالم بزرگ اشاره و تصریح کرد: وقتی ابعاد فکری اندیشمندان مسلمان بررسی می شود، دنیا به عظمت این افراد پی می برد. مرحوم شاه آبادی شجاع بود؛ زیرا خود را متصل به ذات پر قدرت هم چون خداوند می دانست. وی سیاست دانی توانا، فقیه و مجتهدی برجسته، عارفی کامل و عالمی گرانمایه بود. وی این همه توفیقات را صرفاً به دلیل خداباوری محض و عشق به خداوند متعال به دست آورده بود.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: آرامش قلب به گفتن اذکار نیست؛ بلکه به باور درونی انسان نسبت به خداست. اضطرابهای کنونی موجود در جامعه، به سبب فقدان این باور در میان مردم است. عرفان، فلسفه، فقه و اصولی که در زندگی انسان کاربرد عملی نداشته باشد، بیهوده است. ریشه همه گناهان نشناختن خداوند است و نورانیت توحید سبب بازشدن دیدگان و روشن شدن حقایق می ‌شود.



وی جاذبه قوی آیت الله شاه آبادی را عنایت خداوند عنوان کرد و گفت: امام خمینی(ره) از شخصیت فراگیر آن عالم بزرگوار در فقه، فلسفه، عرفان، اخلاق و سیاست اظهار تعجب می‌کرد؛ چراکه عارف بودن با سیاسی بودن سازگار نیست.

دومین روز از کنگره آیت الله شاه آبادی پنج شنبه 24 آبان ماه در مدرسه دارالشفای قم برگزار شد.