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۲۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وقف نقش موثری در رفع محرومیت دارد

وقف نقش موثری در رفع محرومیت دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امر خیریه استان کرمان گفت: ایجاد فرهنگ وقف بین مردم مناطق محروم نقش موثری در رفع محرومیت دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: ایجاد فرهنگ وقف در بین مردم مناطق محروم به خصوص در شهرستانهای جنوبی استان کرمان نقش موثری در رفع محرومیت این مناطق دارد.

محمد قاسمی زاده تصریح کرد: با استفاده از درآمد موقوفات در مناطق محروم می توان خدمات زیربنایی و طولانی مدت به مردم ارائه داد.

قاسمی زاده گفت: متاسفانه تاکنون به پتانسیل های بالای اقتصادی در جنوب کرمان به خوبی پرداخته نشده است و تخصیص اعتبارات جدید که با همت دولت نهم صورت گرفته و سرمایه گذاری با توجه به استعداد های منطقه می تواند آغازگر سرفصل جدیدی در این شهرستانهای محروم باشد.

وی خاطر نشان کرد: باید فرهنگ وقف را در کشور به خصوص در مناطق محروم احیاء کنیم و در همین راستا و با برنامه ریزی در جنوب استان کرمان وقف در استان کرمان بزودی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد

کد مطلب 587357

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