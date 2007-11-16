وقف نقش موثری در رفع محرومیت دارد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: ایجاد فرهنگ وقف در بین مردم مناطق محروم به خصوص در شهرستانهای جنوبی استان کرمان نقش موثری در رفع محرومیت این مناطق دارد .

محمد قاسمی زاده تصریح کرد: با استفاده از درآمد موقوفات در مناطق محروم می توان خدمات زیربنایی و طولانی مدت به مردم ارائه داد .

قاسمی زاده گفت: متاسفانه تاکنون به پتانسیل های بالای اقتصادی در جنوب کرمان به خوبی پرداخته نشده است و تخصیص اعتبارات جدید که با همت دولت نهم صورت گرفته و سرمایه گذاری با توجه به استعداد های منطقه می تواند آغازگر سرفصل جدیدی در این شهرستانهای محروم باشد .

وی خاطر نشان کرد: باید فرهنگ وقف را در کشور به خصوص در مناطق محروم احیاء کنیم و در همین راستا و با برنامه ریزی در جنوب استان کرمان وقف در استان کرمان بزودی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد