به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در آستانه هشتم شهریور ماه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر نشست فعالان احزاب و تشکل‌های مردمی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

در این نشست که برخی مسئولان و نمایندگان تشکل‌ها حضور داشتند، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نقش احزاب و تشکل‌های دینی و انقلابی را بسیار مهم دانست و خواستار نقش آفرینی بیشتر احزاب در رخدادها و مناسبت‌های انقلابی و دینی شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آماده استفاده از ظرفیت‌های احزاب و تشکل‌ها در برگزاری مراسم انقلاب است.

در این نشست دبیران و نمایندگان تشکل‌های حاضر در جلسه با استقبال از این اقدام از تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری مراسم و زمینه سازی حضور مردم در صحنه تقدیر کردند.

حجت‌الاسلام ادیب یزدی دبیر جامعه مبلغین نیز با تقدیر از مباحث مطرح شده از نقش ارزشمند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری مراسم انقلاب اسلامی تقدیر کرد و خواستار سرمایه گزاری هر چه بیشتر احزاب و گروه‌ها برای جوانان شد.

در این نشست محمد مهماندوست به عنوان مشاور تشکل‌ها و فعالان فرهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران معرفی شد.