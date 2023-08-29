صف وام ازدواج در قزوین تا پایان شهریور باید به صفر برسد

امیر اسلامی صدر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور باید تمامی درخواستهای در نوبت انتظار تسهیلات ازدواج تعیین تکلیف شده و به صفر برسد.
وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور شعب بانکها نباید فراتر از دستورالعملها اقدام کرده و باید در اخذ تضمینها سختگیری نکنند.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ادامه داد: عملکرد بانکهای استان قزوین از اول سال جاری با اعطای بیش از یک هزار میلیارد تومان به نسبت استانهای دیگر عملکرد خوبی است.
وی در پایان تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر بیش از سه هزار و پانصد نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند و امیدواریم با این دستور رئیس جمهور شاهد حل مشکل این افراد باشیم.
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