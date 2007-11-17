شهرام ناظری و جایزه گرمی

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به پایان تدوین تله فیلم "مادرم باش" مسعود رشیدی، حضور رضا کیانیان در تله فیلم "درخونگاه" داریوش منتظری و گفتگو با اتابک نادری بازیگر مجموعه "پول کثیف". گفتگو با احمد احمدی عکاس و بازیگر "کلاغ پر"، نقدی بر "در شهر خبری نیست، هست" و "کلاغ پر" به روایت چهره پرداز در صفحه سینمای ایران و اختتامیه جشنواره تئاتر رضوی و بزرگداشت محمد اسماعیلی و حسین تهرانی در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر می پردازد به گفتگو با جعفر والی بازیگر نمایش "اتاق شماره 6". بیانیه رابرت ردفورد در محکومیت جنگ طلبی آمریکا در صفحه دوم فرهنگ و هنر و فهرست نویسی فیلم های سینمایی ایرانی درباره خلیج فارس، کلید خوردن سری جدید مجموعه "کارآگاه علوی"، حضور شهرام ناظری در جایزه گرمی و جایزه گلدن گلاب برای استیون اسپیلبرگ در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در مطلبی درباره رابرت ردفورد آمده: "فیلم جدید ردفورد "شیرها برای بره ها"، اثری سیاسی و بیانیه ای شفاف و صریح و رسا در محکومیت جنگ طلبی های پایان‌ناپذیر آمریکا و جنایت‌های دولت این کشور در افغانستان و عراق و نشانگر پیامدهای این رویکردهاست. این فیلم چندی پیش در جشنواره های ونیز و تورنتو برای نخستین بار پخش شد و هم اکنون در آمریکا، کانادا و بخشی از اروپای غربی اکران عمومی شده است."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به کلید خوردن سری دوم "کارآگاه علوی"، آغاز به کار هفدهمین دوره جشنواره فیلم‌های اروپایی در مغرب و درگذشت تدوینگر "پدرخوانده". گفتگو با محسن قیصری مستندساز جنگ در صفحه گفتگو، نقد نمایش "آهو به وقت انفجار" به کارگردانی حسن وارسته و مسابقه "سفر قرآنی" در شبکه قرآن سیما و یادداشتی بر مجموعه "بیصدا فریاد کن" مهدی فخیم زاده در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.

* در یادداشتی بر مجموعه "بیصدا فریاد کن" آمده: "کار تازه فخیم‌زاده همان ویژگی دو ساخته پیشین او "خواب و بیدار" و "حس ششم" را دارد. یک درام چندلایه که با معرفی شخصیت‌ها و پیشرفت روند حوادث عمیق‌تر و پیش‌بینی سرانجام آن برای مخاطب سخت‌تر می شود؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که مخاطب یک اثر پلیسی از آن انتظار دارد و فخیم زاده به خوبی به این نیاز مخاطب پاسخ می دهد."

"همشهری" در صفحه تجسمی می پردازد به پنجمین دوره جشن تصویر سال در خانه هنرمندان و برنامه نگارخانه‌ها. فصل گمشده اکران سینماها و یادداشتی بر انیمیشن "فیلم زنبور" در صفحه سینما و نهایتاً معرفی برترین‌های پنجمین جشنواره تئاتر رضوی، اکران پائیزی "پاپیتال" اردشیر شلیله، پخش مجموعه "شهریار" کمال تبریزی به جای "جواهری در قصر"، صدور مجوز کنسرت برای کریس دی برگ و اخبار کوتاه از تهرانی، اسکندری و رخام در صفحه ادب و هنر آمده است.

* در مطلبی درباره فصل گمشده اکران آمده: "چند ماه پیش هیچ تهیه کننده و پخش کننده ای رغبتی به نمایش فیلم هایش نشان نمی داد. در ایام ماه رمضان تلویزیون در ساعت هایی که مردم بیشتر به سینما می روند، مجموعه هایی را روی آنتن می برد که همه را خانه نشین کرده بود. به این ترتیب این ماه فصل مناسبی برای اکران فیلم ها به نظر نمی رسید. ولی دو سال پیش فیلم "آکواریوم" در همین ماه اکران شد و فروش بالایی هم کرد. آن زمان هم تلویزیون مجموعه های پرمخاطب پخش می کرد."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به برگزاری نمایشگاه 30 هنرمند ایرانی در دبی از سوی خانه حراج کریستی، برپایی کنسرت گروه بهنا، افتتاح نمایشگاه بیژن بیژنی، برپایی کنسرت گروه لیان در تالار وحدت، اعتراض سه عکاس به جشنواره دوسالانه عکس فرهنگ، تمدن و دین، آغاز جشنواره آموزشگاههای هنری، کنسرت کریس دی برگ و چند خبر کوتاه.

* در خبر مربوط به حراج آثار ایرانی آمده: "خانه حراج کریستی سوم آذرماه یکبار دیگر بر آثار هنرمندان ایران چکش حراج می زند. این حراج که از سوی مدیر بخش خاورمیانه و اروپای کریستی تدارک دیده شده، این بار به افتخار یک دانشنامه تدارک دیده شده، دانشنامه بزرگ ایرانیکا که بزرگترین و جامعترین دانشنامه مرتبط با مباحث ایرانشناسی محسوب می شود. "جادوی ایران" عنوانی است که برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده و عواید آن به انتشار هر چه بهتر ایرانیکا اختصاص یافته است."

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به نگاهی به فیلم "بابی"، گفتگو با رابرت ردفورد کارگردان و بازیگر فیلم "شیرها برای بره‌ها"، نگاهی به مستند "مردی از دشت‌ها" و معرفی فیلم های روز اکران جهانی. حضور و غیاب بزرگان در تئاتر فجر، رقابت سوثبی و کریستی در رکوردزنی، برگزاری نخستین جشنواره فیلم کمدی از سوی گل آقا به صورت غیررقابتی و معرفی آلبر کامو به عنوان چهره روز و شماره‌های جدید مجلات سینمایی به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* در بخشی از گفتگو با رابرت ردفورد آمده: "علاقه چندانی به فیلم ساختن درباره جنگ عراق نداشتم و به همین دلیل روی افغانستان دست گذاشتم. چرا که از همان ابتدا می دانستم کمی که بگذرد جهان پر از فیلم هایی می شود که وقایع این جنگ به خصوص را به تصویر کشیده اند و اکثرشان هم به تکرار می افتند. البته نباید فراموش کرد که ساختن چنین فیلم‌هایی چه درباره عراق و چه افغانستان به لحاظ اقتصادی یک ریسک بزرگ است و این فیلم‌ها از این جهت هم با فیلم های دهه هفتاد متفاوت اند."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به یادداشت هایی بر تئوری فیلم های جاده ای به قلم والتر سالس، معرفی کتاب "مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی" و چند خبر کوتاه. نگاه برایان دی پالما و پل هگیس به فیلم های جنگی و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"جوان" در صفحه سینما تئاتر نگاهی دارد به فیلم "رفیق بد"، گفتگو با حسن معجونی بازیگر تئاتر و چند خبر کوتاه تئاتری. معرفی برگزیدگان یازدهمین جایزه بهترین کتاب سال دفاع مقدس، فهرست نویسی آثار سینمایی و تلویزیونی در حوزه خلیج فارس، پخش مجموعه "روزگار قریب" در آذرماه و فیلم شدن یک بازی رایانه‌ای در کمپانی دیزنی در صفحه پایانی آمده است.