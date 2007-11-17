فیلتر بسیاری از سایتها در شرکتهای بزرگ اروپایی!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت امنیت انفورماتیکی "مک آفی" و مرکز تحقیقات ICM با بررسی هزار و 49 مدیر حرفه ای در بخش فناوری اطلاعات در 10 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا، سوئد، اتریش و سوئیس نشان دادند که بسیاری از این مدیران به منظور اجنتاب از گسترش ویروس ها، هرزنامه ها و به خصوص خطرات مالی مرتبط با امنیت انفورماتیکی، مانع ورود کارمندان خود به بسیاری از سایت ها می شوند.

در این تحقیق مشخص شد که 57 درصد از روسای شرکت های سوئدی ورود کارمندان خود را به سایت ها محدود نمی کنند، در حالی که در انگلیس تنها 28 درصد از مدیران شرکت ها مخالف سیاست ایجاد محدودیت در استفاده از سایت ها هستند.

براساس این نظرسنجی از نظر مدیران فناوری های اطلاعات خطرناک ترین سایت هایی که به دلایل امنیتی باید مسدود شوند، سایت های بارگذاری موسیقی و ملاقات های آنلاین هستند.

براساس گزارش وب نیوز، در حقیقت یک سوم این شرکت ها از ورود کارمندان خود به این سایت ها ممانعت نمی کنند، در حالی که یک چهارم آنها سایتهای اشترک گذاری آنلاین موسیقی و فیلم مثل "یو تیوب" را فیلتر می کنند.

همچنین تنها 21 درصد از این مدیران مانع ورود کارمندان خود به سایت های شبکه های اجتماعی مثل "مای اسپیس" و "فیس بوک" می شوند.

هر چند خطرات ورود به این سایت ها در حد خطرات پیامهای فوری و سایتهای پست الکترونیک است اما با وجود این، ممانعت از ورود آنها بسیار دشوار است.

به گفته این مدیران، نگرانی از انواع مختلف حملات انفورماتیکی دلیل اصلی این فلیترنیگ و ایجاد محدودیت در ورود کارمندان این شرکت ها به این سایت ها است.

"توراف دیرو" مدیر شرکت مک آفی درخصوص نتایج این تحقیقات اظهار داشت: "مرز میان کار و سرگرمی بیش از همیشه غیرقابل تشخیص شده است اما این مسئله نباید موجب شود که شرکت ها در معرض خطر قرار گیرهر حال مدیران ارشد بخش فناوری اطلاعات باید تعادل عادلانه ای میان نیازهای امنیتی شرکت و نیازهای کارمندان خود برقرار کنند."