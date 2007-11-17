ساخت پیس میکری که انرژی خود را از بدن تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه استانفورد به تازگی "پیس میکر" جدیدی را توسعه داده اند که توانایی جمع آوری انرژی مورد نیاز خود را از قسمت های خارج از قلب دارد.

براساس گزارش نیوسانتیست، دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی که در حال حاضر به داخل بدن و به خصوص قلب پیوند زده می شوند برای تامین انرژی مورد نیاز خود از باتری های شیمیایی و یا الکتریکی استفاده می کنند.

این باتری ها پس از چند سال تخلیه می شوند و بنابراین در یک دوره 7 تا 10 ساله و اغلب با یک عمل جراحی خطرناک باید تعویض شوند.

اما اکنون با ساخت این "پیس میکر" جدید که به طور خودکار شارژ می شود، دانشمندان امیدوارند از تعویض این دستگاه ها اجتناب کنند.

به گفته این محققان، ساخت دستگاه های الکتروپزشکی قابل پیوندی که بتوانند خود را شارژ کنند، می تواند مقاومت و دوره عملکرد این گونه ابزارها را افزایش دهند.