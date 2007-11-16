به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتراطلاع رسانی علامه محمد حسین فضل الله، این عالم برجسته لبنانی امروز در خطبه های نمازجمعه بیروت که درمسجد امامین حسنین درحاره حریک برگزار شد، با اشاره به گزارش شب گذشته محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مسئله هسته ای ایران گفت: با توجه به اینکه ایران و آژانس بین المللی انرژی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید دارند همه گروه ها باید درباره این مسئله به مذاکره بپردازند.

علامه فضل الله درادامه تصریح کرد: نمی دانیم چرا کشورهای منطقه از خطر هسته ای اسرائیل که برای همه منطقه مخاطره آمیز است، حرفی نمی زنند؟.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خلیج فارس به شمار می رود و سطح روابط اقتصادی اش با بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به میلیاردها دلار می رسد، دو طرف ایران و کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس را به همکاری با یکدیگر با هدف ایجاد دوستی سیاسی، امنیتی و اقتصادی دعوت می کنیم.

علامه فضل الله درادامه به این مسئله اشاره کرد که بعضی از مسئولان عرب، ایران را به دخالت درامور داخلی عراق متهم می کنند، اما چرا این مسئولان از دخالت آمریکا و انگلیس درامور داخلی عراق که موجب اشغال این کشور شده و حالتی از ناامنی و هرج و مرج درکشور ایجاد کرده، و حتی این کشور را به صحنه ای برای فعالیت تروریست ها تبدیل کرده است به طوری که گفته می شود هزینه این تروریست ها از بعضی کشورهای عربی تامین می شود، حرفی نمی زنند؟.