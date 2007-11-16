حمایت قاطع هیئت مدیره پرسپولیس از عملکرد حبیب کاشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی سخنگوی هیئت مدیره باشگاه در خصوص مسائل مطرح شده در این نشست گفت: مسائل و مشکلات باشگاه در هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که بطور جدی باید از برنامه‌های آقای کاشانی حمایت کرد. اعضای هیئت مدیره مجاب شدند که در زمینه‌های مختلف به ایشان کمک کنند و نیز قرار شد آقای کاشانی برنامه‌های آتی خود در زمینه‌های مختلف بوی‍ژه مسائل مالی جاری باشگاه را به هیئت مدیره ارائه دهند. آقای سعیدلو هم قول داده است که در این زمینه به مدیرعامل باشگاه کمک و هماهنگی‌های لازم را با سازمان تربیت بدنی انجام دهند.

بیادی افزود: اعضای هیئت مدیره باشگاه معتقدند تیم پرسپولیس تا به امروز توانسته است با نتایج مطلوبی که کسب کرده است، صدر جدول را در اختیار داشته باشد و رکوردهای جدیدی را نیز در اختیار گیرد. هیئت مدیره نیز موظف است با مهیا کردن شرایط مطلوب برای فعالیت مدیرعامل، باعث تداوم موفقیتهای تیم و خوشحالی تماشاگران و هواداران تیم پرسپولیس باشند.

بیادی در ادامه به فعالیتهای موفق فرهنگی باشگاه پرسپولیس اشاره و خاطر نشان کرد: آقای کاشانی توانسته است در مدت کوتاه حضوردر باشگاه پرسپولیس به وعده‌های خود عمل کند و ثابت کند که مدیریت ورزشی می‌تواند با دیدگاه فرهنگی و اجتماعی هم توأمان باشد و تأثیرات خود را بگذارد. عملکرد آقای کاشانی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نه تنها مورد تائید هیئت مدیره باشگاه، که مورد تائید و تحسین کارشناسان نیز بوده است.

وی درباره اظهارات اخیر خود که در آن کاشانی را به سعه صدر بیشتر توصیه کرده بود گفت: اینکه من گفته‌ام ایشان باید ظرفیت خود را بالا ببرد به این دلیل بود که حقیقتاً هواداران، بازیکنان و کادر فنی، ایشان را دوست دارند و به همین دلیل انتظار می‌رود آقای کاشانی به سعه صدر خود از خیلی از مسائل بگذرد و چشم پوشی کند.

خبرنگار سایت رسمی باشگاه پرسپولیس از بیادی پرسید؛ شما در اظهارات اخیر خود دلیل استعفای آقای کاشانی را مسدود بودن حسابهای قبلی پرسپولیس و مشکلات مالی عنوان کرده بودید و بر این اساس، شبهه اختلاف میان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و سازمان تربیت بدنی بوجود آمد، آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد؟

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در این باره توضیح داد: اینها احتمالاتی بود که من مطرح کرده بودم و به هیچ عنوان دیدگاه آقای کاشانی نبود و اختلافی هم در میان نیست. به هر حال باید قبول کرد که مشکلات مالی پرسپولیس که بخش اعظمی از آن به مدیر عامل و هیئت مدیره جدید ارتباطی ندارد، به باشگاه فشار می‌آورد و هیئت مدیره باشگاه و سازمان تربیت بدنی از ابتدا وعده داده بودند که به این مشکلات رسیدگی می‌کنند. با این حال امیدوارم اظهارات من باعث سوء تفاهم نشده باشد و مشکلات مالی پرسپولیس هم با تعامل و هماهنگی هیئت مدیره باشگاه و سازمان تربیت بدنی به زودی مرتفع شود.