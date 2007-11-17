ژاله صامتی درباره نقش خود در فیلم "رفیق بد" و تفاوت آن با فیلم کمدی "قاعده بازی" به خبرنگار مهر گفت: "ممکن است این دو فیلم هر دو طنز باشند، اما به عقیده من تفاوتهای بسیار دارند. نقش من در "قاعده بازی" یک کاراکتر جدی بود. اما در "رفیق بد" شرایط فرق میکرد."
صامتی در نمایی از فیلم "رفیق بد"
وی درباره حضور در نقش زنان فعال و عصبی گفت: "ما در بازیگری با حرکات بیرونی و زمان کوتاه نقشهایی متفاوت بازی میکنیم. این ویژگیهای نمایشی یک فیلم است که هر بازیگری به شکلی آن را ایفا میکند. من همیشه از جامعه اطراف خودم الهام میگیرم و معتقدم زنان جامعه ما فعال هستند. من حتی در نقش زنان روستایی و شهری این موضوع را همیشه لحاظ کردهام."
صامتی ادامه داد: "ناهید در "رفیق بد" مانند هر زنی در معرض حسادتهای خاص قرار میگیرد. به همین دلیل در صحنههایی از خود پرخاشگری نشان میدهد. فکر میکنم "رفیق بد" جزو معدود فیلمهایی باشد که من در آن نقش یک زن پرخاشگر را ایفا میکنم. من در "مربای شیرین"، "قاعده بازی"، "گیلانه" و ... اصولا نقش زنانی آرام و خونسرد را بازی کردهام."
بازیگر "رفیق بد" ارائه نقشهای تازه را به نوعی از شرایط کاری خود دانست و افزود: "بعد از "قاعده بازی" چند پیشنهاد داشتم که از من میخواستند همان نقش را دوباره ایفا کنم. اما من به تمام این پیشنهادها جواب رد دادم. زیرا معتقدم یک بازیگر باید دنبال کار تازه باشد و از اینکه خودم را تکرار کنم پرهیز میکنم. به همین دلیل کم کار هستم و در انتخاب نقشهایم وسواس دارم."
وی درباره حذف شدن زنان فیلم "رفیق بد" در قسمت پایانی گفت: "به هر حال شخصیتهای ناهید و فرح قصه در گذشته داستان تعریف شدهایم. در دورخوانیهای فیلمنامه نیز همین تصمیم گرفته شده بود و به عقیده من این موضوع کاملا قابل قبول است. به هرحال تصمیمی بود که توسط ایرج طهماسب نویسنده فیلمنامه گرفته شد و من به ایشان اعتماد کافی دارم."
این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: "حضور یکی از زنان حتی در صحنهای که این دو رفیق با هم پس از سالها رو در رو میشوند ممکن بود به شیرینی آن لحظات لطمه بزند. فکر میکنم نبود زنهای قصه باعث شد این صحنهها در ذهن مخاطب بماند. البته سکانسهایی که زنها در فیلم حضور دارند به عقیده من از صحنههای خوب فیلم است."
صامتی در پایان درباره همکاری خود با زوج هنری ایرج طهماسب و حمید جبلی گفت: "همکاری خوبی بین ما شکل گرفت و من از اینکه با این گروه همراه بودم بسیار خوشحالم. البته حضور ریما رامینفر بازیگر توانای تئاتر به عنوان بازیگر مقابل من باعث ایجاد صحنههایی شیرین در فیلم شد. به هر حال حس میکنم انتخاب این چهار نفر در کنار هم اتفاق خوبی بود."
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