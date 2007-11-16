به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه رقابتهای ووشوی قهرمانی جهان که در شهر پکن چین جریان دارد، چهار عضو تیم ملی ووشوی مردان کشورمان با برتری مقابل رقبای خود در مرحله نیمه نهایی به فینال راه پیدا کردند و فردا برای کسب مدال طلا مبارزه خواهند کرد.

درمرحله نیمه نهایی این رقابتها حمیدرضا قلی پور در وزن 80- کیلوگرم به دلیل حضور نیافتن "ویتنی " از یونان به دیدار پایانی راه یافت. قلی‌پورتنها با انجام یک بازی راهی فینال شد. او دور اول استراحت داشت، دور دوم نماینده نپال مقابل او مبارزه نکرد و تنها در دور سوم ووشوکار فرانسه را شکست داد. قلی پور در بازی پایانی با برنده ایتالیا و سوئیس مبارزه خواهد کرد.

سرگروه تیم ملی در وزن 85- کیلوگرم نیز به فینال راه پیدا کرد. حسین اوجاقی باتجریه توانست "المیدا امرسون" حریف برزیلی خود را ناک اوت کند. وی برای کسب مدال طلا با نماینده روسیه دیدارخواهد کرد.

علی اصغر شعبانی هم در وزن 90- کیلوگرم در مبارزه‌ یک طرفه "خالد عاصم فهیم" از مصر را شکست داد و او نیز به بازی پایانی راه یافت. حریف شعبانی در فینال ووشوکار کشور میزبان خواهد بود.

در وزن 75 کیلوگرم اسلام قربانی مقابل "یارهونی" از تونس قرارر گرفت و با ناک اوت کردن او و به دیدار فینال راه یافت. قربانی برای کسب مدال طلا باید با برنده‌ دیدار روسیه و ایتالیا مبارزه کند.

صبح روز گذشته نیز راضیه طهمباسبی و زهرا کریمی به فینال راه پیدا کرده بودند تا تیم ملی ایران در بخش سانشو فردا شنبه در روز پایانی مسابقات برای کسب 6 مدال طلا مبارزه کند.

نهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان ‌از دوشنبه گذشته باحضور 1440 ووشوکار از 89 کشورجهان در چین آغاز و فردا شنبه خاتمه می یابد.