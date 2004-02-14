مخالفان چشمان خود را بروي حقيقت بسته اند

مهدي اميرآبادي مدافع ملي پوش سايپا با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود : مربي تيم ملي بهتر از هركس مي داند كه چه مي كند . من در حاليكه دفاع راست هستم در تيم قعر جدولي سايپا 3 گل زده ام و همواره طوري عمل كرده ام كه مربيان تيم ملي از اعتماد به من پشيمان نشوند .

وي در مورد وضعيت تيم ملي گفت : متاسفانه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا و همچنين تيم اميد كار ما را سخت تر از گذشته كرده است و به همين جهت برانكو فشرده و وحشتناك ولي عالي تمرين مي دهد تا بدنها آماده شود . اما نكته اينجاست كه تمرينات وي تماما كاربردي هستند و مواردي را در تمرينات مرور مي كنيم كه دقيقا در ميدان هم اجرا مي كنيم و مثل بعضي مربيان نيست كه عالي تمرين بدهد اما تمريناتش در ميدان عمل كاربري لازم را نداشته باشد . در حال حاضر فشار زيادي روي بازيكنان تيم ملي وجود دارد و تمرين كارهاي سرعتي و تاكتيكهاي متنوع در دفاع و حمله آن هم با 6 - 7 نفر كار سختي است .

مدافع ملي پوش سايپا در مورد بازي با قطر گفت : بايد از تجارب گذشته درس بگيريم و فقط به نيت برد وارد ميدان شويم . بازي سختي است چرا كه آنها هم پيشرفت خوبي داشته اند ولي در مجموع وضعيت بچه ها خوب است و قصد داريم تا در شروع راه جام جهاني 2006 اين تيم را در تهران از پيش رو برداريم فقط افسوس مي خورم كه اين بازي بايد در استاديم خالي از تماشاگر آزادي برگزار شود .