گزارش البرادعی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت

محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 24 آبان گزارش مهمی را درباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد و در آن به همکاری چشمگیر ایران با آژانس و نبود انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی تاکید کرد.

"عماد جاد" سردبیر مجله "مختارات اسرائیلیه" و کارشناس مصری امور اسرائیل در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر درباره جنگ روانی و تبلیغاتی غربی ها و صهیونیستها علیه برنامه هسته ای ایران و تلاش برای بدبین کردن کشورهای عربی به این برنامه و طرح خطرناک بودن آن گفت : صهیونیستها با پیش کشیدن بهانه احتمال تبدیل شدن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به نظامی تلاش می کنند تا هیچ یک از کشورهای عربی به این دانش فنی دست نیابند.



سردبیر این نشریه عرب زبان که از سوی موسسه "الاهرام" منتشر می شود؛ تصریح کرد: صهیونیستها به هر شکل تلاش می کنند از دستیابی کشورهای عربی واسلامی به دانش هسته ای جلوگیری کنند و موفقیت کشورهای عربی را در این چارچوب برای خود یک فاجعه توصیف می کنند.

وی درباره اینکه با توجه به گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای که البرادعی در آن رسما صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را مورد تایید قرار داده، صهیونیستها چه ارزیابی می توانند داشته باشند، گفت : آنها حتی پیش از اعلام رسمی گزارش، هم حمله شدیدی را علیه البرادعی انجام داده و وی را به جانبداری از ایران متهم و ادعا کردند که وی به همراه ایران برای فریب افکار عمومی وجامعه جهانی تلاش می کند ودر این چارچوب خواستار استعفا یا برکناری البرادعی شدند.



عماد جاد افزود : موضع صهیونیستها اکنون در تضاد و دشمنی با البرادعی قرار داشته و در روزهای آینده نیز بر دامنه این دشمنی هم خواهند افزود.



این کارشناس مصری در ادامه گفتگو با مهر تاکید کرد : به اعتقاد من، صهیونیستها با توجه به اینکه گزارش البرادعی بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران صحه گذاشته وهمکاری کامل ایران با آژانس را مورد تایید قرار داده؛ با افزایش جوسازی علیه البرادعی و با استفاده از فشارهای آمریکا، حملات سختی را علیه وی ترتیب داده و حتی می خواهند وی را تا مرز استعفا یا اخراج هم پیش ببرند.



جاد گفت : با وجود تمام جوسازی هایی که از سوی محافل صهیونیست آغاز شده، گزارش البرادعی یک گزارش کاملا حرفه ای و فنی است که به جانبداری از هیچ طرفی نپرداخته است، بلکه کاملا در چارچوبهای حرفه ای تدوین شده است و گرچه آمریکا و اسرائیل فشارهای زیادی را وارد خواهند کرد، اما همچنان آزادگانی در جهان وجود دارند که از عملکرد البرادعی دفاع خواهند کرد و به طور حتم برخی از کشورهای عربی که فعالیت خود را برای دستیابی به فناوری هسته ای آغاز کرده اند؛ نیز از البرادعی حمایت خواهند کرد.