گزارش البرادعی مانعی در برابر اقدامات شورای امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد مهدی آخوند زاده" در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تصریح کرد : تهران به تمام پرسشها آژانس پاسخ داده، خاطر نشان کرد : این گزارش مانعی برای صدور قطعنامه های احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود .

وی در عین حال از گزارش البرادعی که بر همکاری سازنده و مثبت ایران با آژانس تاکید کرد، ابراز خرسندی کرد.

این در حالی است که مارتین یگر" سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان روز گذشته گزارش البرادعی درباره برنامه هسته ای ایران را حاوی نکات مثبت و نیز منفی دانست و مدعی شد که این گزارش دلگرم کننده نیست.

وی اظهار داشت: گزارش نشان داد که ایران به الزامات بین المللی اش که در قطعنامه های شورای امنیت خواسته شده عمل نکرده و نشان می دهد که فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را ادامه می دهد.

"محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 24 آبان گزارش مهمی را درباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد و در آن به همکاری چشمگیر ایران با آژانس و نبود انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی تاکید کرد.