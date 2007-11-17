  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تکنولوژی فضایی پایه اقتدار کشور است

تکنولوژی فضایی پایه اقتدار کشور است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: معاون فنی سازمان فضایی کشور گفت: تکنولوژی فضایی موجب توانمندی و اقتدار کشور است.

محمد حسن انتظاری در حاشیه کارگاه آموزشی دیده بانی از فضا با تاکید بر منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سازمان فضایی از سال 84 تشکیل شده و ماهیت آن فرا بخشی است.

معاون فنی سازمان فضایی کشور گفت: این سازمان در دو زمینه تکنولوژی و کاربرد خدمات فضایی برنامه ریزی و اجرا می کند.

وی تصریح کرد: سهم خدمات فضایی در توسعه کشور پایین است و خدمات فضایی کاربردی باید جایگاه خود را در اقتصاد کشور بدست آورد.

انتظاری افزود: دانشگاه های کشور نیروی انسانی لازم را برای بخش فضایی تربیت کرده اند اما باید در این مسیر قرار گیرند.

وی در خصوص همکاری دانشمندان ایرانی با سازمان فضایی ایران و سازمانهای فضایی سایر کشورها گفت: همکاری دانشمندان ایرانی با سازمان فضایی هیچ محدودیتی ندارد.

انتظاری با اشاره به جایگاه ایران در بین کشورهای اسلامی گفت: ایران از نظر نیروی انسانی و زیرساخت های اولین کشور است.

وی در خصوص ماهواره های ساخت ایران اظهار داشت: سه دانشگاه ایرانی در حال طراحی ساخت و اجرای ماهواره های ایرانی هستند.

انتظاری برگزاری کارگاه آموزشی دیده بانی از فضا با تاکید بر منابع طبیعی را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: قبل از برگزاری این کارگاه فکر می کردیم همکاری جدی بین سازمان فضایی و منابع طبیعی وجود دارد اما اکنون متوجه شدیم همکاری ها کافی نیست و نیازمند توسعه است.

وی افزود: پردازش از راه دور قوی ترین تکنولوژی فضایی است که دو دانشگاه در ایران به این موضوع پرداخته اند.

انتظاری در خصوص برنامه های سازمان فضایی کشور گفت: در مرحله اول نیازهای کشور شناسایی می شوند.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم تبیین سیستم فضایی برای نیازهای شناخته شده را طراحی می کنیم.

انتظاری افزود: در مرحله سوم بستن زیر سیستم ها، محصولات، قطعات و روش های مورد نیاز برای ساخت را پیش بینی می کنیم و بر اساس کاربردها در مکانیزمی به اجرا می گذاریم.

وی افزود: محدودیت های فراگیری علوم فضایی برای ایرانیان و محدودیت های تجارت لوازم و ابزارهای فضایی این اقدام را به وجود می آورد تا در این بخش سرمایه گذاری شود.

کد مطلب 587626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها