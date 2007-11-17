مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا فردا به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به پایان می رسد و از جمع هشت تیم تاجیکستان، سنگاپور، سوریه، اندونزی، تایلند، یمن، ترکمنستان و هنگ کنگ چهار تیم جواز حضور در مرحله گروهی این رقابت ها را به دست خواهند آورد.

در این بین شانس سوریه بیش از هفت تیم دیگر است، این تیم که در بازی رفت با نتیجه 4 بریک مقابل اندونزی به برتری دست یافته است حتی با تحمل شکست 2 برصفر در جاکارتا نیز راهی مرحله گروهی می شود.

سنگاپورنیز با پشتوانه پیروزی 2 برصفر مقابل تاجیکستان راهی دوشنبه می شود تا با حفظ برتری خود راهی دور بعد شود.

برنامه دیدارهای برگشت از مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به شرح زیر است :

یکشنبه - 27/86

* تاجیکستان - سنگاپور ( بازی رفت با برتری (2برصفر) سنگاپور به اتمام رسید)

* سوریه - اندونزی ( بازی رفت با برتری (4 بریک) سوریه به اتمام رسید)

* تایلند - یمن ( بازی رفت با نتیجه تساوی (یک بریک) به اتمام رسید)

* ترکمنستان - هنگ کنگ (بازی رفت با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید)

براساس سیدبندی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره آسیا، هشت تیم بحرین، ازبکستان، کویت، کره شمالی، چین، اردن، قطر، لبنان، عمان، امارات و عراق با پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت خود در مرحله نخست انتخابی، بصورت مستقیم جواز حضور در مرحله سوم (گروهی) مسابقات را بدست آوردند.

بر پایه این گزارش، 8 تیمی که در سیدهای پایانی قراردارند (هنگ کنگ، ترکمنستان، اندونزی، سوریه، سنگاپور، تاجیکستان، یمن و تایلند) در مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی، در دیداری رفت و برگشت برابر یکدیگر به میدان خواهند رفت تا 4 تیم برتر این مسابقات، به مرحله سوم (گروهی) صعود کنند.

طبق اعلام سایت AFC، در ادامه مسابقات یازده تیم صعود کرده از مرحله اول به همراه چهار تیم صعود کننده از دیدارهای رفت و برگشت مرحله دوم به پنج تیم رده بالای سید بندی ( ایران، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و عربستان) می پیوندند.