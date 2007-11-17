بررسی جهان تخیلی آثار تالکین منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملک یاری درحال حاضر ترجمه سه کتاب در زمینه نقد شاهکارهای ادبیات داستانی و نمایشی را از یک مجموعه بزرگ آماده انتشار دارد.

جلد اول این کتاب که به وسیله پروفسور جیمز بی هاردی نوشته شده، به نقد و تحلیل "ارباب حلقه ها" و نیز بیوگرافی جی آر آر تالکین اختصاص دارد. وی در این اثر به نقد و بررسی جهان تخیلی آثار تاکلین، سبک این نویسنده و روش تحقیق او در نگارش رمان پرداخته است.

"تحلیلی بر راه هند" عنوان جلد دیگر این مجموعه است. "نورما استرندر" در این اثر به نقد رمان "بر راه هند" نوشته "ای ام فورستر" پرداخته است. جلد سوم مجموعه هم به نقد رمان "کشتن مرغ مقلد" اثر "هارپر لی" اختصاص دارد.

این سه جلد قرار است امسال با ترجمه مسعود ملک یاری منتشر شوند.

از این مترجم و محقق ادبیات کودک، "فرهنگ آثار کودکان و نوجوانان" دربرگیرنده بخشهایی چون ادبیات عامه، فابلها و کتابهای مصور ترجمه می شود.

این کتاب نوشته ادنا جانسون، اولین آرسیکلز و فرانسیس سیرز، فرهنگ مصوری است که توسط مسعود ملک یاری در دست ترجمه است.