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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

"فاخته" کنسرت برگزار می کند

کنسرت گروه موسیقی "فاخته" به سرپرستی "رضا موسوی زاده" و خوانندگی "مهیار شادروان" 8 و 9 آذرماه ساعت 21 در تالار وحدت اجرا می شود.

سرپرست گروه موسیقی فاخته با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کنسرت فاخته در دو بخش برگزارمی شود درقسمت اول این کنسرت قطعات ضربی ماهور،چهارمضراب درویش خان ،دو ضربی از بیگجه خانی و تصانیفی با عنوان "باد بهاری"،"نغمه نوروزی" و "رنگ قروقلی " از شاعران معاصر مانند هوشنگ ابتهاج ، سیمین بهبهانی ورهی معیری و همچنین شاعران متقدم ، اوحدی مراغه ای، سعدی و حافظ در دستگاه ماهور و دشتی اجرا می شود.

موسوی زاده در ادامه افزود : "آینه شکسته"،"شرم وشوق "،"سرنهان"،"غباری در بیابان"،"مطرب غمها" و"عشق نواز" از جمله قطعاتی است که در بخش دوم و در دستگاه همایون مرکب نواخته می شود.

افلیا پرتو(پبانو)،غلامرضا صدرالدینی(تنبک)،رضا موسوی زاده (تار)،پژمان پارسی(سنتور)،شهرزاد پژمان(قیچک و کمانچه)،بهنوش بهنام نیا(کمانچه)،مرتضی خدابخش(تار)،کیوان علی محمدی(دف)،مهدی تیموری(نی)،رضا بابایی جهانی (تار)،نازنین تن ساز(عود)،حسین یزدی(تنبک)،سارا سلطانی(مراژ) و امیر حسین نعمت الهی (کمانچه) از جمله هنرمندانی هستند که گروه موسیقی فاخته را همراهی می کنند.

کد مطلب 587645

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