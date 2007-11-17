"فاخته" کنسرت برگزار می کند

سرپرست گروه موسیقی فاخته با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کنسرت فاخته در دو بخش برگزارمی شود درقسمت اول این کنسرت قطعات ضربی ماهور،چهارمضراب درویش خان ،دو ضربی از بیگجه خانی و تصانیفی با عنوان "باد بهاری"،"نغمه نوروزی" و "رنگ قروقلی " از شاعران معاصر مانند هوشنگ ابتهاج ، سیمین بهبهانی ورهی معیری و همچنین شاعران متقدم ، اوحدی مراغه ای، سعدی و حافظ در دستگاه ماهور و دشتی اجرا می شود.

موسوی زاده در ادامه افزود : "آینه شکسته"،"شرم وشوق "،"سرنهان"،"غباری در بیابان"،"مطرب غمها" و"عشق نواز" از جمله قطعاتی است که در بخش دوم و در دستگاه همایون مرکب نواخته می شود.

افلیا پرتو(پبانو)،غلامرضا صدرالدینی(تنبک)،رضا موسوی زاده (تار)،پژمان پارسی(سنتور)،شهرزاد پژمان(قیچک و کمانچه)،بهنوش بهنام نیا(کمانچه)،مرتضی خدابخش(تار)،کیوان علی محمدی(دف)،مهدی تیموری(نی)،رضا بابایی جهانی (تار)،نازنین تن ساز(عود)،حسین یزدی(تنبک)،سارا سلطانی(مراژ) و امیر حسین نعمت الهی (کمانچه) از جمله هنرمندانی هستند که گروه موسیقی فاخته را همراهی می کنند.