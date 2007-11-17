خسارت دیدگان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد مشمول بخشودگی جریمه دیر کرد شدند

غدیر خادم الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: خسارت کلیه خسارت دیدگان باید به تایید ستاد حوادث غیر مترقبه استان رسیده باشد و این خسارات شامل، خشکسالی، سیل، زلزله، سرما زدگی، گرمازدگی و بادهای سوزان است.

وی افزود: تسهیلات اینگونه افراد تا سقف 50 میلیون ریال از این قانون برخوردار می شود و اصل و کارمزد آنها برای سرمایه در گردش از یک تا سه سال و سرمایه ثابت از یک تا پنج سال تجمیع و قسط بندی خواهد شد.

خادم الحسینی یادآور شد: مشمولین با مراجعه به بانک کشاورزی هر چه سریعتر وضعیت بدهی های خود را مشخص کنند زیرا در غیر این صورت این مصوبه برای آنها قابل اجرا نخواهد بود.

وی درباره بیمه محصولات کشاورزی نیز بیان داشت: صندوق بیمه مکلف به تحت پوشش در آوردن حداقل 50 درصد از محصولات کشاورزی است.