دایی ناجوانمردانه از داوری انتقاد کرد / فوتبال ما بیمار است

مسعود عنایت با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک داور در طول بازی باید چه کار کند که در پایان بازی مدیر، مربیان، بازیکنان و تماشاگران دو تیم از عملکردش راضی باشند؟! آنها از داور چه می خواهند که بعد از هر ناکامی تنها او را باعث شکست تیم شان عنوان کرده و از زیر بار شکست شانه خالی می کنند؟!

دایی ناجوانمردانه انتقاد کرد

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات علی دایی که به زعم وی ناجوانمردانه به مسعود مرادی انتقاد کرده است، گفت: دایی مانند دیگر مربیان هر زمان که تیمش شکست می خورد از زیر بار مسئولیت شکست شانه خالی می کند و توپ را به زمین داور می اندازد. یکبارنشده است که دایی و دیگر مربیان فوتبال ما بگویند خود ما در شکست ها مقصر بوده ایم. زمانی که شکست می خورند داور مسبب تمام ناکامی ها می شود و آنها فقط از تیم و بازیکنان خود تعریف و تمجید می کنند.

بازیکنان سایپا مرتکب خطای پنالتی نشدند

وی با اذعان به اینکه در هیچ کجای دنیا این چنین بی مهابا به داور نمی تازند، در پاسخ به این پرسش که "آیا قضاوت مرادی در صحنه های مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه سایپا درست بود؟"، گفت: در یکی از صحنه ها جلال حسینی بدون خطا توپ عباس آقایی را تکل کرد و هافبک پرسپولیس بعد از این صحنه روی پای مدافع سایپا افتاد که داور به درستی دستور به ادامه بازی داد. در صحنه دیگر میثاق معمارزاده زودتر از مهاجم پرسپولیس با دست توپ را کنترل کرد که حرکت او نیز خطا نبود و تصمیم مرادی در آن صحنه نیز درست بود.

مرادی به درستی 4 دقیقه وقت اضافه گرفت

عنایت اما پاسخ علی دایی را که مدعی بود داور بی جهت 4 دقیقه وقت تلف شده برای بازی اعلام کرده است، با صحه گذاشتن بر تصمیم مرادی تاکید کرد: مرادی به درستی 4 دقیقه وقت اضافه گرفت. در زمان های تلف شده نیز مهاجم سایپا تکل خشنی روی دروازه بان پرسپولیس رفت که موجب شد بیش از یک دقیقه و سی ثانیه بازی متوقف شود. به همین خاطر مرادی علاوه بر 4 دقیقه وقت اضافه دو دقیقه دیگر به دلیل توقف بازی و انجام تعویض سوم سایپا به زمان تلف شده افزود که کاملا قانونی و درست بود. حال سئوال من از دایی این است که اگر تیم شما در همین زمان به گل می رسید آیا بازهم انتقاد می کردید؟

مگر سایپا برای مساوی به مصاف پرسپولیس آمده بود ؟

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاکید کرد: دو تیم پرسپولیس و سایپا برای پیروزی گام به میدان گذاشته بودند. در این بین نیاز سایپا به 3 امتیاز بازی بیش از پرسپولیس بود. با این وجود باید از دایی پرسید مگر سایپا برای مساوی به مصاف پرسپولیس آمده که این چنین از اعلام زمان تلف شده بازی و دریافت گل در دقایق تلف شده بر آشفته است. اطمینان دارم که اگر بازی مساوی می شد و مرادی 4 دقیقه وقت اضافه نمی گرفت دایی این بار انتقاد می کرد که چرا برای این بازی پربرخورد زمان تلف شده کمی در نظر گرفته شده است!

مبنای کار داور واکنش تماشاگران نیست

وی در ادامه از اشتباه دایی در زمان به ثمر رسیدن گل برتری پرسپولیس یاد کرد و افزود: مربی سایپا زمان به ثمر رسیدن گل پرسپولیس را دقیقه 95 و 30 ثانیه عنوان کرد در حالی که این گل در دقیقه 94 و 48 ثانیه به ثمر رسید. دایی هیچ بهانه ای نداشت و به ناهماهنگی داور و کمکش در اعلام ضربه کرنر و اوت اشاره می کرد. او حتی مدعی بود تماشاگران بر روند کار تیم داوری تاثیر گذار بوده اند. در این خصوص باید بگویم مگر می شود مبنای کار داور را اعتراض یا تشویق تماشاگران گذاشت، آن هم تماشاگری که تنها پیروزی تیم خود را به هر نحو می خواهد.

فوتبال ما بیمار است

عنایت هم مانند دیگر اهالی فوتبال با ذکر این نکته که فوتبال ایران بیمار است، خاطر نشان کرد: در این شرایط تنبیه باشگاه ها، مربیان، بازیکنان، محروم کردن تماشاگران و ... نیز کارساز نیست. در فوتبالی که دلالی و پول بدون مهار وارد آن شده است بروز این مشکلات طبیعی است و باید آن را ریشه ای درمان کرد. در فوتبال امروز ما دیگر تنها مربی و بازیکن اعتراض نمی کنند، کار به جایی رسیده که کمک مربی، تدارکاتچی ، پزشک تیم و... هم به خود اجازه دخالت در کار داور می دهند. برخی اوقات فحش و ناسزا نیز می گویند و تنبیه و محرومیت را نیز تاب نمی آورند.

وی تصریح کرد: در فوتبالی که مربی و بازیکنانش بیش از چند صد میلیون در سال دریافتی دارند، طبیعی است که بعد از هر ناکامی همه به نوعی با انداختن توپ به زمین داور از بار مسئولیت شانه خالی کنند.

قضاوت ها به مراتب بهتر از فصول گذشته است

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اذعان داشت: قضاوت های داوران در این 14 هفته به مراتب از فصل قبل و فصول گذشته بهتر بوده است. اینکه اشتباهات بیشتر از قبل به چشم می آیند تنها به این خاطر است که مسابقات با بیش از 20 دوربین مورد پوشش تصویری قرار می گیرند و هر اشتباه داور هر اندازه هم که کوچک باشد بیشتر به چشم می آید.