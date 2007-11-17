خصوصی سازی در صنعت برق کشور سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدیان در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، گفت: در ابتدای سال 86 صنعت برق در وضعیت مالی مناسبی قرار نداشت و بدهی به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برقی نگرانی هایی را ایجاد کرده بود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: از طرف دیگر استمرار رشد فزاینده مصرف با نرخ حدود 8 تا 10 درصد در سال های قبل می توانست مشکلاتی را در تابستان به وجود آورد. خوشبختانه با همت کارکنان صنعت برق و همراهی مردم با برنامه های مدیریت مصرف برق عملکرد شبکه سراسری برق در مقایسه با 5 تا 6 سال اخیر تقریبا در تمام شاخص ها بهترین حالت را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: از نظر میزان ذخیره تولید انرژی تامین شده در سطح شبکه انتقال، وضعیت کنترل فرکانس، میزان اعمال مدیریت به صنایع بزرگ و تعداد حوادث عمده در شبکه امسال در وضعیت بهتری نسبت به 5-6 سال گذشته قرار داریم.

احمدیان افزود: با توجه به اهمیتی که دولت برای حفظ و ارتقای توانمندی شرکت های خصوصی فعال درعرصه برق قائل است، از ابتدای سال رفع مشکلات مالی صنعت برق مورد توجه جدی دولت قرار گرفت و با مصوبه خرداد ماه دولت، راه موثر، منطقی و مستمر حل مشکلات برق از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت های واقعی با قیمت های تعیین شده برای فروش به مشترکین نهایی باز شد.

به گفته وی، از اواخر تابستان با گشایش خوبی که به این ترتیب به وجود آمد شرکت های برق شروع به تسویه بدهی های خود کردند که وضعیت به سرعت به طرف عادی شدن پیش می رود.

احمدیان افزود: علاوه بر این، تدبیر مذکور موجب بسیج تمام امکانات فکری و عملیاتی صنعت برق برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت در نیروگاه ها شده و ابعاد این صرفه جویی که بدون هیچ تنشی در جامعه حاصل شده می تواند، قابل مقایسه با صرفه جویی های ناشی از اجرای تبصره 13 و بهینه سازی مصرف بنزین در کشور باشد که در پایان فصل زمستان عملکرد این فعالیت منتشر خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: مهمترین محور فعالیت صنعت برق در آینده تحقق سیاست های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در راستای مشارکت بخش خصوصی در اداره صنعت برق است. مسلما با تصویب نهایی قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی این حرکت سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تأکیدات مسئولان ارشد نظام مبنی بر توسعه روزافزون و افزایش بهره وری صنعت برق، افزود: این توسعه در گرو مشارکت بخش خصوصی است. تردیدی وجود ندارد که در آینده بازیگران اصلی بخش های تولید و توزیع برق بخش خصوصی خواهد بود و تصدی های دولت به اداره شبکه اصلی انتقال کشور محدود خواهد شد.