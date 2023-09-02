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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

وزیر صمت:

پیام دولت توسعه ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال است

پیام دولت توسعه ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال است

فراهان- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف اصلی این است که پیام دولت را به مردم منتقل کنیم و پیام دولت توسعه ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و توسعه اشتغال است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه وزیر صنعت معدن و تجارت، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولین از یک واحد تولید کننده نخ در شهرستان فراهان بازدید کردند.

تولید نخ‌های ۱۰۰ درصد پنبه‌ای با سیستم رینگ و شانه، تولید انواع نخ با ترکیب پلی استر پنبه و تولید نخ با استفاده از الیاف مصنوعی از جمله فعالیت‌های این واحد صنعتی است.

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آئین اظهار داشت: هدف اصلی این است که پیام دولت را به مردم منتقل کنیم و پیام دولت توسعه ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و توسعه اشتغال است.

وی افزود: منطقه فراهان دارای استعداد صنعتی خوبی است و با وجود اینکه در گذشته‌های دور صرفاً کشاورزی این منطقه فعال بوده اما الان دارای پتانسیل‌های صنعتی بسیار خوبی است و باید ببینیم در این منطقه چگونه می‌توانیم اهداف نظام و منویات مقام معظم رهبری را محقق کنیم.

کد مطلب 5876762

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