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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

گمرگ به سئوالات هیئت تحقیق و تفحص مجلس پاسخ نداده است

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از گمرک در نامه ای به رئیس کل گمرک از وی خواست مسئولان این سازمان را موظف به پاسخگویی به سئوالات و نامه های این هیئت نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از گمرک در نامه خود به رهبری رئیس این سازمان آورده است: پیرو مکاتبات هیئت تحقیق و تفحص پیرامون سئوالات مطروحه از گمرک ایران، متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه از ارسال آخرین نامه، تاکنون پاسخی به این هیئت واصل نگردیده و مسئولین گمرک نه تنها به الزام قانونی بر ضرورت سرعت در پاسخگویی به نامه های هیئت تحقیق و تفحص توجهی ندارند، بلکه نسبت به بخشنامه شماره 310341/30/102/82 مورخ 26/11/85 گمرک ایران که صراحتا حداکثر زمان پاسخگویی به نامه های فوری را سه روز و عادی را ده روز اعلام نموده نیز بی توجه هستند.

دلخوش در پایان ضمن تاکید بر جدیت هیئت تحقیق و تفحص، از هاشم رهبری خواسته است به مدیران گمرک دستور دهد با قید فوریت نسبت به ارسال پاسخ به نامه های هیئت اقدام نمایند.

کد مطلب 587678

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