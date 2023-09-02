تاکید براستفاده ازظرفیت مساجدبرای استراحت زائران جاماندگان اربعین

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عظمت راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران اظهار داشت: این راهپیمایی بعد از پیاده روی اربعین در کربلا، بزرگترین راهپیمایی است، که در اربعین برگزار می‌شود.

وی از آمادگی دستگاه‌های ری برای میزبانی از زائران جامانده از اربعین خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شوید که چندین میلیون زائر در مراسم جاماندگان اربعین شرکت کنند.

امام جمعه ری بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در میزبانی از زائرین اربعین در ری تاکید کرد و گفت: باید شرایط استراحتگاه‌هایی که سایه بان داشته باشند، فراهم شود، چرا که ظرفیت حرم محدود است، باید از ظرفیت مساجد نیز استفاده شود، تا زائران پس از حضور در حرم بتوانند، مقداری استراحت کنند و سپس بازگردند و در مسیر بازگشت نیز تعداد لازم اتوبوس برای بازگرداندن مردم و زائران باید فراهم باشد، که مشکلی ایجاد نشود.

وی همچنین بر راه اندازی سرویس‌های بهداشتی در طول مسیر تاکید کرد و گفت: باید در راستای میزبانی از زائران اربعین از شهرهای دیگر نیز کمک گرفت، تا میزبانی در خور و شأن زائران اربعین ارائه شود.