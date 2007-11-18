افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر کمال میان داری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور زنجان از لحاظ تعداد رشته ها در ردیف 10 دانشگاه برتر پیام نور قرار دارد.

وی همچنین از افزایش تعداد دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد دانشجویان این دانشگاه در حال حاضر 11 هزار و 200 نفر است که تا پایان سال به 17 هزار نفر خواهد رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور زنجان خاطر نشان کرد: کتابخانه های این دانشگاه نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است و همزمان با افزایش دانشجو استخدام هیئت علمی در این دانشگاه آغاز شده است.

وی افزود: همچنین از سال جاری برای تمام رشته های دانشگاه نشریه علمی ایجاد خواهد شد.