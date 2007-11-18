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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور زنجان

افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور زنجان

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان از افزایش رشته های تحصیلی این دانشگاه از 12 به 31 رشته در سال تحصیلی جاری خبر داد.

دکتر کمال میان داری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور زنجان از لحاظ تعداد رشته ها در ردیف 10 دانشگاه برتر پیام نور قرار دارد.

وی همچنین از افزایش تعداد دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد دانشجویان این دانشگاه در حال حاضر 11 هزار و 200 نفر است که تا پایان سال به 17 هزار نفر خواهد رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور زنجان خاطر نشان کرد: کتابخانه های این دانشگاه نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است و همزمان با افزایش دانشجو استخدام هیئت علمی در این دانشگاه آغاز شده است.

وی افزود: همچنین از سال جاری برای تمام رشته های دانشگاه نشریه علمی ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 587735

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