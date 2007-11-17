رئیس فدراسیون جودو فردا به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو، صبح یکشنبه در سالن کنفرانس دفتر امور مشترک فدراسیونها رو در روی نمایندگان رسانه های گروهی قرار خواهد گرفت و ضمن ارایه گزارشی از عملکرد جودو در ماههای اخیر به سئوالات آنها پاسخ خواهد داد.

در این نشست قرار است بهرامی و عباس نژاد سرمربیان تیمهای نوجوانان و جوانان هم حضورداشته باشند. پیکارهای قهرمانی کوراش آسیا در تهران، حضور تیم ملی جودو در پیکارهای انتخابی المپیک در دو کشور چین و کره و... بخشی از موضوعاتی است که درخشان در این نشست خبری به آن اشاره خواهد کرد.



