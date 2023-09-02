کشف ۸ خودرو و ۳۴ موتورسیکلت مسروقه در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زینلی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران کلانتری‌های انتظامی شهرستان یزد در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی گشت زنی های هدفمند و محسوس و نامحسوس را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: ماموران انتظامی در یک هفته گذشته با حضور در اماکن پرتردد هشت دستگاه خودرو و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کردند.

زینلی به شهروندان توصیه کرد: هشدارهای پلیس را در زمینه پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به سرعت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.