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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۲

رونالدینیو تیم برزیل را مقابل پرو همراهی می کند

رونالدینیو تیم برزیل را مقابل پرو همراهی می کند

رونالدینیو با پشت سر گذاشتن مصدومیت خود قادر خواهد بود تیم ملی برزیل را در دیدار مقابل پرو در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تیم فوتبال برزیل بامداد دوشنبه در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 در پرو به مصاف تیم ملی این کشور می رود و رونالدینیو روز جمعه برای انجام این دیدار به پرو سفر کرد. بازیکن تیم فوتبال بارسلونا در رقابت های لیگ فوتبال این کشور دچار آسیب دیدگی شده بود.

بر پایه این گزارش، رونالدینیو در یک مصاحبه تلویزیونی پیش از سفر به پرو گفت: تورم پایم بهتر شده است. در حال حاضر در مرحله نهایی درمان قراردارم. البته هنوز به طور کامل به آن مطمئن نیستم و بعضی حرکت ها باعث آزارم می شود. البته فکر می کنم تا آغاز بازی به طور کامل بهبود پیدا کنم.

برزیل در دو بازی پیشین خود با نتیجه تساوی بدون گل مقابل کلمبیا متوقف شده و با 5 گل اکوادور را شکست داده است.

کد مطلب 587744

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