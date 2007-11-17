سالانه 300 هزاربشکه از تولید میادین نفتی کشور کاسته می شود

بهمن سروشی درگفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور گفت: سالانه 250 تا 300 هزاربشکه از تولید نفت کشور به دلیل افت فشار میادین نفتی کشور کاسته می شود که این امر طبیعی بوده و با افزایش میزان تزریق گاز به میادین قابل جبران است.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: ضریب بازیافت مخازن نفتی هم اکنون 26 تا 27 درصد است و روزانه در مناطق نفت خیز جنوب که بخش اعظمی از میادین نفتی در این منطقه واقع هستند، 89 تا 90 میلیون مترمکعب گاز به میادین تزریق می شود.

وی درپاسخ به سئوال مهر که این رقم در فصل زمستان که میزان مصرف گاز بسیار بالاست به چه میزان کاهش می یابد ، اضافه کرد: در فصل سرد سال میزان تزریق گاز به میادین نفتی به 75 میلیون مترمکعب در روز کاهش می یابد که با بهره برداری از فازهای 6 تا 10 پارس جنوبی این کاهش قابل جبران است.

سروشی اضافه کرد: تعداد زیادی از میادین نفتی کشور به دلیل وارد شدن به نیمه دوم عمر خود دچار افت فشار و کاهش تولید شده اند به عنوان مثال تولید میدان نفتی گچساران با 105 هزاربشکه در روز در سال 1350 امروز به 5 هزاربشکه در روز کاهش یافته است .

وی بر افزایش حجم تزریق گاز تاکید کرد و اظهارداشت: افزایش ضریب بازیافت به منظور جلوگیری از کاهش تولید نفت کشور لازم و ضروری است و امروز روشهای مختلفی برای افزایش فشار میادین نفتی کشور همانند تزریق گاز، نیتروژن ، دی اکسید کربن و... وجود دارد.