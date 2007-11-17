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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

برنامه آخرین روز جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

آخرین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران یکشنبه 27 آبان ساعت 45/8 با تکرار نمایش فیلم‌های بخش مسابقه نگاه ملی در سالن شماره یک سینما فلسطین آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه اعلام کرد در سالن‌های شماره دو و سه سینما فلسطین هم از ساعت 10 تکرار نمایش فیلم‌های بخش چشم‌انداز سرزمین زیبا، مسابقه نگاه ملی، مسابقه ملل مسلمان و در جستجوی حقیقت برگزار می‌شود.

شش سازمان و مرکز در بخش داوری جنبی آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را داوری می کنند. پایگاه خبری فیلم کوتاه، انجمن صنفی فیلم کوتاه خانه سینما، انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی ایران، مجله چلچراغ، معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آثار جشنواره فیلم کوتاه تهران را مورد ارزیابی قرار می دهند.

این مراکز با معرفی گروههای داوری جداگانه به طور مستقل بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مراکز خود فیلم‌های کوتاه را ارزشیابی و انتخاب می‌کنند. مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران یکشنبه 27 آبان ساعت 18 تا 20 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.

کد مطلب 587832

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