توقف خوابگاه سازی در تهران برای جلوگیری از مهاجرت

مهندس غلامعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه در خصوص ایجاد خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر اساس برنامه، دانشگاه موظف است برای 35 درصد دانشجویان خوابگاه تهیه کند.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در حال حاضر 25 درصد دانشجویان این دانشگاه به ویژه دانشجویان دختر به جز دانشجویان شهر تهران، پوشش خوابگاهی داده می شوند.

وی با بیان اینکه تمام واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند مسجد یا نمازخانه احداث کنند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر حدود 400 مرکز و واحد آموزشی دارد که بدون استثناء در تمام واحدها مکان مناسبی برای نمازخانه و مسجد در نظر گرفته شده است.