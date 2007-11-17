هر گونه ابهام در تاریخچه فعالیت هسته ای ایران پایان یافت

دکتر محمد سعیدی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حل موضوع سانتریفیوژها به عنوان مهمترین موضوع میان ایران و آژانس در پی رفع ابهام از موضوعات منشاء آلودگی ها ، بازفراوری و پلوتونیوم گفت: بر این اساس عملا موضوع ابهام در تاریخچه فعالیت های گذشته ایران از 1984 تا 2003 پایان یافت و قانونا هیچ بهانه ای برای بررسی موضوع ایران در شورای امنیت وجود ندارد .



این عضو ثابت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در4 سال اخیر درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به تاکید طرفهای مذاکرات سیاسی ایران بر نگرانی از مسیر غنی سازی، اقدامات تهران برای رفع این نگرانی چه بوده است توضیح داد: ایران در دو ماه گذشته درخصوص دو سند مهم "ضمیمه تاسیسات غنی سازی نطنز" و "رهیافت پادمانی مربوط به این تاسیسات" با آژانس به توافق رسیده و آنها را اجرا کرده است .



سعیدی تاکید کرد : با تنظیم این دو سند، از یک ماه و نیم گذشته ( اول اکتبر) نظارت‌ها و بازرسی‌ها در مورد فعالیت‌های فعلی هسته‌ای صلح آمیز ایران بر اساس موافقتنامه جامع پادمان تحت نظارت آژانس انجام می شود.



موضوع اوراق اورانیوم فلزی که در آستانه انتشار گزارش البرادعی محور جو سازی رسانه های غربی علیه ایران شد ، سئوال دیگر خبرنگار مهر از سعیدی بود . طبق مدالیته تدوین شده میان ایران و آژانس ، زمان بررسی موضوع اوراق اورانیوم فلزی میان طرفین بعد از بررسی موضوع منشا آلودگی ها وپس از تایید پایان این مرحله در نشست ماه مارس ( اسفند ماه ) شورای حکام تعیین شده بود .



معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی در خصوص این اوراق که در آستانه انتشار گزارش البرادعی دراختیار آژانس قرار گرفت توضیح داد : بنا به درخواست آژانس و ارائه دلایل قانع کننده برای تکمیل موضوع سانتریفیوژها ، کپی این اسناد پیش از موعد مقرر در اختیار آژانس قرار گرفت و بر این اساس این موضوع نیز میان ایران و آژانس حل و فصل وبسته شد .