یکی از مهمترین مسائل بین المللی در سده بیستم و بیست ویکم میلادی، اشغال فلسطین و تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی در سال 1948 و به دنبال آن کشمکشهای اعراب و اسرائیل در چند جنگ بوده است، گرچه فروپاشی شوروی خوش بینی هایی را برای حل این معضل البته از دیدگاهی متفاوت به وجود آورد، اما هنوز با سپری شدن بیش از نیم قرن این معضل بزرگ لاینحل باقی مانده و حتی تشدید نیز شده است.

آمریکا اعلام کرده است که قرار است یک نشست پائیزی در 26 نوامبر (5 آذرماه) درمنطقه آناپولیس ایالت مریلند آمریکا برگزار کند. از سوی دیگر نشانه های محکمی دال بر حمایت قاطع خاورمیانه از این نشست نیز به چشم نمی خورد.

به عنوان مثال،مصراعلام کرده است که احتمالا دراین کنفرانس شرکت نخواهد کرد؛قاهره علت شرکت نکردن خود را امیدوار نبودن به نتایج این نشست اعلام کرد. آنچه که مسلم است این گفتگوها به سبب ذهنیت طرفین از گفتگوهای صلح و ضعف دولت فعلی آمریکا در قبولاندن تشکیل یک دولت فلسطینی به طرف مقابل این کنفرانس با موانع بسیاری روبروست.

"گری لئوپ" Gary Leupp استاد تاریخ در دانشگاه "تافتس" در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اینکه آیا این کنفرانس صلحی شیرین برای خاورمیانه به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ به خبرنگار مهر گفت : نشانه های خوبی به چشم نمی خورد، اسرائیل هیچ تغییری در موضع خود درباره مسائل کلیدی نشانه نداده است؛ کشورهای عربی تردید دارند و به نظر من ظاهراً این کنفرانس، تلاشی صرف از سوی دولت بوش برای مطرح کردن یک میانجی صادق بین اسرائیل و عربهاست؛ دولتی که بیشترین حمایت بی قید و شرط را از اسرائیل در تاریخ داشته و به طور قابل ملاحظه ای در شرایط فعلی تمایلی برای سازماندهی گفتگوهای مؤثر برای حال ندارد.

این استاد دانشگاه تافتس همچنین ماهیت سیاست خارجی آمریکا را و اینکه این کشور از یک سو، ناامنی ایجاد می کند و از سوی دیگر کنفرانس صلح برگزار می کند، نوعی ماهیت متناقض ارزیابی کرد و اظهار داشت : به طور منطقی، سیاست آمریکا سیاست متناقضی است،اما برخی از افراد در دولت آمریکا از اینکه تهاجم این کشور به عراق و پیامد آن مانند گوانتانامو و غیره، عمیقاً به روابط آمریکا با دولتها و ملتهای عرب آسیب وارد کرده، نگران هستند.

لئوپ در ادامه گفتگو با مهر، هدف آمریکا برای پیش نهادن گام خود به سوی صلح را اینگونه توجیه کرد: آمریکا نگران به دست آوردن حمایت اعراب از اقدام احتمالی علیه ایران در آینده است و در تلاش است تا برخی از حساسیتها را نسبت به احساسات عربها نشان دهند تا به این وسیله بتواند برخی از اهرمهایی که در چند سال گذشته واشنگتن در روابط خود با این کشورها از دست داده بار دیگر به دست آورد.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: احتمالاً هدف دیگر بوش از کنفرانس صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، این است که رئیس جمهوری آمریکا نگران تصویر تاریخی از خود به عنوان یک رهبر کاملاً جنگ طلب شده و بر آن است تا این تصویر را در افکار عمومی ترمیم کند.

لازم به ذکر است؛ کنفرانس در حالی برگزار خواهد شد که مردم و گروه های مبارز فلسطینی و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی و تحلیلگران و کارشناسان معتقدند با توجه به بیهوده بودن نشست ها و کنفرانس های گذشته درباره مسئله فلسطین به سبب جانبداری محض آنها از رژیم صهیونیستی، کنفرانس پائیزی نیز تنها به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود و هیچ سودی برای ملت فلسطین نخواهد داشت.