903 هزار متر مکعب آب سالم و بهداشتی در آشتیان تولید شد

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طی همین مدت علاوه بر تولید این میزان آب سالم و بهداشتی، 76 فقره انشعاب آب در این شهرستان به متقاضیان واگذار شد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه سه هزار و 270 متر شبکه آبرسانی، 9 هزار و 900 متر شست و شوی شبکه آب شهری، ترمیم 160مورد اتفاقات شبکه توزیع و انشعابات آب، 43 مورد اصلاح انشعاب و تعویض 78 دستگاه کنتور خراب از دیگر اقدامات این مرکز در هفت ماهه گذشته بوده است.