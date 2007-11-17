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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۶

903 هزار متر مکعب آب سالم و بهداشتی در آشتیان تولید شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 903 هزار متر مکعب آب سالم و بهداشتی در شهر آشتیان تولید شده است.

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طی همین مدت علاوه بر تولید این میزان آب سالم و بهداشتی، 76 فقره انشعاب آب در این شهرستان به متقاضیان واگذار شد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه سه هزار و 270 متر شبکه آبرسانی، 9 هزار و 900 متر شست و شوی شبکه آب شهری، ترمیم 160مورد اتفاقات شبکه توزیع و انشعابات آب، 43 مورد اصلاح انشعاب و تعویض 78 دستگاه کنتور خراب از دیگر اقدامات این مرکز در هفت ماهه گذشته بوده است.

شعبانی بیان داشت: شهرستان آشتیان با جمعیتی حدود 14 هزار نفر، دارای سه هزار و 241 رشته انشعاب آب و تاسیسات تامین و توزیع آب آن شامل 2/79 کیلومتر شبکه توزیع، 54 کیلومتر خط انتقال، سه حلقه چاه با آب دهی 110 لیتر در ثانیه آب و 9 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب است.

کد مطلب 587860

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