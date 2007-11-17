قادر به اختصاص 500 میلیارد به ارشاد نیستیم / بودجه دولت انقباضی است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نشست خبری صبح امروز خود درباره مبحث بودجه فرهنگ گفت: بودجه بخش فرهنگ از 245 میلیارد تومان به 386 میلیارد تومان رسیده اما از 500 میلیارد تومان بودجه درخواستی ارشاد در سال 87 تنها 386 میلیارد آن محقق شده است.

قادر به تخصیص 500 میلیارد درخواستی ارشاد نیستیم

محمد حسن صادقی مقدم با اشاره به ظرفیتهای بالای امور فرهنگی در کشور گفت: متاسفانه در سالهای 86 و 87 بودجه دولت انقباضی است و با وجود رشد قابل توجه بودجه وزارت ارشاد، قادر به اختصاص 500 میلیارد تومان به این وزارتخانه نیستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بودجه سازمان صداوسیما که در بخش جاری از 345 میلیارد تومان به 391 میلیارد تومان در سال 87 و در بخش عمرانی از 53 میلیارد به 67 میلیارد تومان در سال آینده رسیده است و نیز مقایسه آن با بخش فرهنگ گفت: صداوسیما رسانه ملی است و ضرورت تکمیل شبکه ها و پوشش نقاط مرزی با توجه به مصوبات سفرهای استانی ایجاب می کند که اعتبارات یاد شده به آن اختصاص یابد. اگرچه به ارشاد هم توجه ویژه شده و بودجه آن نسبت به سال 84 که 159 میلیارد تومان بوده نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. این در حالی است که بودجه وزارت ارشاد با یارانه کاغذ و مطبوعات، کتابخانه های عمومی، مجمع تقریب مذاهب، مجمع جهانی اهل بیت، حج و زیارت، سازمان اوقاف، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و خبرگزاری جمهوری اسلامی محاسبه شده است.

صادقی مقدم تقلیل ردیفهای بودجه ای از 500 ردیف به 45 ردیف را در راستای شفاف سازی دولت و تسهیل عملکرد مدیران اجرایی دانست و درباره درآمدزایی صدا و سیما نسبت به وزارت ارشاد و امکان تخصیص آن درآمدها به سازمان مربوطه گفت: ساماندهی بخشهای فرهنگی به اندازه کافی مناسب بوده است. درضمن بخش زیادی از درآمدهای صداوسیما برای توسعه شبکه ها و تجهیزات این سازمان صرف می شود.

معاون امور فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره کاهش بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از 3/17 میلیارد ریال در سال جاری به 2/15 میلیارد ریال در سال آینده گفت: با توجه به عنایت ویژه به این سازمان در یکی دو سال گذشته و نیز اختصاص ردیفهای بودجه ای مناسب به موسسات فرهنگی و دینی مثل حوزه هنری، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه های علمیه و مرکز جهانی علوم اسلامی در واقع بودجه سازمان تبلیغات ثابت نگه داشته شده است.

وی ادامه داد: در سال 87، ساماندهی بودجه بندی بخشهای فرهنگی علاوه بر موارد یاد شده، شامل ردیف مستقلی برای سازمان میراث فرهنگی و سازمان تربیت بدنی و نیز ساماندهی سازمان ملی جوانان، مرکز امور زنان، کتابخانه ملی و موسسه نشر آثار امام در نهاد ریاست جمهوری است. بر اساس قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده می شود، نیم درصد از اعتبارات دستگاه های موضوع ماده 160 این قانون را برای انجام امور فرهنگی، سینمایی و مطبوعات و جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه کند.

ساماندهی و نظارت بر بودجه های پژوهشی ضروری است

معاون فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش از تمرکز بودجه های پژوهشی همه سازمانها به جز وزارتخانه های علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی و دفاع در معاونت علم و فناوری معاونت برنامه ریزی و نظارت خبر داد.

صادقی مقدم گفت: برای حل مشکلات حوزه پژوهش، حتی 4 وزارتخانه یاد شده هم با معاونت فناوری هماهنگ می شوند تا به زودی به 2 درصد تولید ناخالص ملی برسیم.

وی با اشاره به اختصاص یک درصد - تکلیفی - و 4 درصد - اختیاری - اعتبارات دستگاه ها و بانکها به توسعه پژوهش در کشور افزود: اگر دستگاه ها به تعهدات خود عمل کنند سالانه 2900 میلیارد تومان برای پژوهش بودجه خواهیم داشت که آموزش و پرورش مکلف است 20 درصد آن را صرف توسعه پژوهش سراها و تحول تحقیقات در آموزش و پرورش کند.

صادقی مقدم همچنین از اختصاص 290 میلیارد تومان به پروژه های پژوهشی در کشور خبر داد و گفت: سال آینده در بخش پژوهش دیگر کمبود بودجه نخواهیم داشت.

120 میلیارد تومان، اعتبار وام دانشجویی سال 87

صادقی مقدم با اشاره به اجازه دولت برای وارد کردن 233 میلیارد تومان تجهیزات برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقی دانشگاه ها اضافه کرد: رئیس جمهور، اعتبار ویژه و نامحدودی را برای معاونت علمی و فناوری در نظر گرفته است که از جزئیات آن بی اطلاع هستیم.

وی به سرانه ای شدن اعتبار دانشگاه ها از سال 85 - یعنی محاسبه اعتبار بر اساس تعداد دانشجویان - اشاره کرد و اظهار داشت: از سال 84 اعتبارات عمرانی دانشگاهی از 183 میلیارد به 437 میلیارد تومان رسیده - یعنی 3/2 برابر- و رشد اعتبارات عمرانی دانشگاه ها نسبت به سال 86 ، 65 درصد شده است.

اختصاص 150 میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه های دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت و اختصاص 120 میلیارد تومان اعتبار برای وام دانشجویی به کلیه دانشجویانی که شهریه پرداخت می کنند از طریق صندوق رفاه وزارت علوم و بهداشت، از دیگر خبرهای صادقی مقدم بود.

صرف 5/16 درصد بودجه کشور در آموزش وپرورش

معاون آموزشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تمرکز اعتبارات استانی و مالی به صورت ردیف ملی در اختیار وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: اعتبارات سال 87 آموزش و پرورش 5/16 درصد رشد داشته است.

صادقی مقدم افزود: این اعتبارات از 6334 میلیارد به 7380 میلیارد تومان برای سال 87 رسیده است. مقایسه اعتبارات آموزش و پرورش از سال 84 حاکی از افزایش دو برابری بودجه آن است که اگر با اعتبارات نوسازی و تجهیز مدارس جمع شود اصلا با سالهای قبل، قابل مقایسه نیست.

وی تاکید کرد: اعتبارات آموزش و پرورش اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای معادل حدود 13 درصد اعتبارات هزینه ای و عمرانی کشور است که با احتساب سرمایه گذاری مستقیم دولت در آموزش و پرورش و آموزش عالی، اعم از علوم و بهداشت، سالانه بیش از 5/16 درصد بودجه کل کشور است.